Corona-Lockerungen: Freizeittreffs in Gladbeck öffnen wieder

Gladbeck. Die Freizeittreffs in Gladbeck öffnen ab Montag wieder - unter den Auflagen, die die Corona-Krise mit sich bringt. Diese Angebote sind geplant.

Auch die Freizeittreffs in Gladbeck öffnen ab Montag, 18. Mai, wieder ihre Türen für Kinder und Jugendliche. Allerdings schrittweise und mit Bedacht, wie die Verantwortlichen bei der Stadt betonen.

Damit die Öffnung der außerschulischen Bildungseinrichtungen stattfinden kann, musste im Vorfeld einiges organisiert werden. Die Raumgrößen in den Einrichtungen wurden ausgemessen, Hygienepläne erstellt. Wann wird welches Spielgerät wie desinfiziert? Wann die Türklinken, in welchen Abständen sonstige Kontaktflächen? Das waren zu klärende Fragen.

In allen Einrichtungen werden Kontaktlisten geführt - die Kinder müssen sich anmelden

In allen Einrichtungen werden zudem Kontaktlisten geführt. Jedes Kindmuss sich anmelden. „Dies entspricht nicht ganz dem Charakter der sonst offenen Türen, ist aber aufgrund der Vorgaben des Landes nicht anders umsetzbar. Aber wir sind froh, dass es nun wieder losgehen kann“, erklärt Jugenddezernent Rainer Weichelt.

Für die schrittweise Wiederöffnung haben sich die Teams der Einrichtungen einiges einfallenlassen: Bevor mit den geplanten Angeboten in den Freizeittreffs gestartet werden kann, findet zunächst eine Aufklärungsrunde zum Thema „Corona“ statt. Überwiegend wird dann zu Beginn mit Angeboten in Kleingruppen gestartet, da sich Teilnehmerzahlen so besser steuern lassen. Das Angebot reicht von Gartenaktionen über Action Painting bis hin zu Kickerturnieren - an einem speziell auf Abstand umgerüsteten Kickerkasten.

Anmeldungen sind telefonisch möglich für den Freizeittreff Rentfort unter , für das BBzB unter und für den Freizeittreff Brauck unter . Einzelheiten sind darüber hinaus unter www.jugend-in-gladbeck.de abrufbar.