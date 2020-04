Corona: Jugendkunstschule startet „Oster-Online-Akademie“

Gladbeck. Die Jugendkunstschule in Gladbeck ist wegen der Corona-Krise derzeit geschlossen. Für Schüler gibt es in den Ferien nun eine Online-Akademie.

Normalerweise würde in der Jugendkunstschule jetzt in den Ateliers gemalt, genäht und gebaut. Da das aber zurzeit nicht geht, lädt die Jugendkunstschule Schüler zur „Oster-Online-Akademie“ und einem Wettbewerb ein. Einige Dozierende haben sich etwas überlegt und ihre Ideen in einem kleinen Film festgehalten, der unter www.jugendkunstschule-gladbeck.de abrufbar ist.

Mitmachen ist ganz einfach: Es dürfen Bilder gemalt, Kunstwerke aus Klorollen gebaut, Nähprojekte gestartet, Hörspiele oder Filme erstellt werden und vieles mehr. Fotos der Werke können per Mail an info@jugendkunstschule-gladbeck.de gesendet werden. Diese werden dann auf der Homepage der Jugendkunstschule veröffentlicht, so dass alle Werke online bewundert werden können. Die besten Ideen werden prämiert.