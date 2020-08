Nach dem Ende der Ferien hatten viele Menschen, auch aus Gladbeck, Fragen, und meldeten sich beim Corona-Infotelefon des Kreises. Es ist auch an diesem Wochenende geschaltet. Das Bild zeigt eine Abstrich-Situation am Dortmunder Flughafen.

Corona Corona-Infotelefon ist auch am Wochenende geschaltet

Gladbeck. Das Corona-Telefon des Kreises Recklinghausen ist auch am Wochenende für Gladbecker geschaltet. Zuletzt gab es dort verstärkt Nachfragen.

Nach dem Ferienende und dem Schulstart gab es erwartungsgemäß ein erhöhtes Nachfrage-Aufkommen am Corona-Infotelefon des Kreises. Darum hat der Krisenstab des Kreises beschlossen, dass das Corona-Infotelefon für allgemeine Fragen rund um das Thema Corona auch an diesem Wochenende wieder geschaltet wird, und zwar am 15. und 16. August jeweils von 10 bis 14 Uhr unter 02361 532626. Montags bis donnerstags ist das Team vom Infotelefon von 8 bis 16 Uhr für die Fragen aus der Bevölkerung da, freitags von 8 bis 12 Uhr.