Corona: Infizierten-Zahl bleibt am Sonntag relativ konstant

Am Sonntag blieb die Zahl der Corona-Infizierten in Gladbeck recht stabil.

Gladbeck. für Gladbeck wurden 125 registrierte Fälle gemeldet - einer mehr als am Samstag. Kein weiteres Todesopfer im gesamten Kreis Recklinghausen.

Die Corona-Infektionszahlen sind am Sonntag laut Kreisgesundheitsamt recht stabil geblieben. Für Gladbeck wurden 125 registrierte Fälle nach 124 am Samstag gemeldet. Als wieder gesund gelten 54 (53 am Samstag). Es bleibt bei sechs Todesopfern in Gladbeck und elf Todesfällen im gesamten Kreis. Das Gesundheitsamt meldet für den gesamten Kreis 849 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Recklinghausen (834 am Samstag), davon 531 gesundet (520).

Hier die Zahl der Städte im einzelnen (bekannte Fälle/ Gesundete/ Todesfälle): Castrop-Rauxel 75/59/0; Datteln 44/32/0; Dorsten 144/105/3; Gladbeck 125/54/6; Haltern am See 74/64/0; Herten 81/53/0; Marl 81/58/0; Oer-Erkenschwick 82/14/1; Recklinghausen 106/73/1; Waltrop 37/19/0.

In Gelsenkirchen gibt es bislang 279 registrierte Fälle

Hinweis: Es handelt sich laut Kreisgesundheitsamt bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

In Gelsenkirchen stieg die Zahl der registrierten Corona-Fälle auf 279 (273 am Samstag), als wieder gesund wurden 130 Personen gemeldet (127), die Zahl der Todesfälle blieb bei neun. In Bottrop wurden zuletzt 105 nachgewiesene Coronavirus-Fälle gemeldet, 51 Personen davon sind wieder gesund, fünf Personen sind verstorben.