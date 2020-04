Corona: Es bleibt bei 74 Infektionsfällen in Gladbeck

Gladbeck. In Gladbeck gibt es aktuell 74 bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind vier mehr als am Vortrag. Todesfälle: zwei.

Auch am Mittwochnachmittag bleibt es in Gladbeck bei 74 bekannten Infektionsfällen mit dem Coronavirus, so das Gesundheitsamt des Kreises. Mittlerweile gelten 30 Personen als wieder gesund.

332 Personen kreisweit sind wieder gesund

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 610 Fälle. 332 Personen sind wieder gesund. Es gibt kreisweit vier Todesfälle.. In Castrop-Rauxel gibt es 64 Fälle, 40 Personen sind wieder gesund.

In Datteln sind 36 infiziert, von denen 29 gesundet sind. In Dorsten sind es 117 Fälle, 61 sind wieder gesund. Es gibt zwei Todesfälle. Haltern am See meldet 70 Fälle, 43 sind wieder gesund. In Herten gibt es 61 bekannte Infektionsfälle, 27 Personen sind wieder gesund. In Marl sind 65 infiziert und 31 wieder gesund. Oer-Erkenschwick hat 22 Fälle, neun sind wieder gesund. Recklinghausen: 78 Fälle, 49 Personen sind gesundet. In Waltrop sind es 23 Fälle, 13 sind wieder gesund.