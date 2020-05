Corona: In Gladbeck sinkt die Zahl der Infizierten weiter

In Gladbeck bleibt es auch am Montag nach Aussage des Kreisgesundheitsamtes bei 209 bekannten Infektionsfällen mit dem Coronavirus.

Gladbeck. In Gladbeck gibt es aktuell nur noch 26 aktive Infektionsfälle. Am Wochenende waren es noch neun Fälle mehr. Es steigt die Zahl der Gesundeten.

In Gladbeck gibt es keinen neuen Fall einer Infektion mit dem Coronavirus (Stand Montag). Es bleibt, wie bereits am Wochenende gemeldet, bei insgesamt 209 bekannten Infektionsfällen. Gestiegen ist die Zahl der Personen, die wieder gesund sind - nämlich von 153 auf 162. Es bleibt bei 21 Todesfällen. Somit gibt es in Gladbeck aktuell nur noch 26 aktive Infektionsfälle. Am Wochenende waren es noch 35 Fälle.

Im Kreis sind 1034 Personen mittlerweile wieder gesund

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 1236. Als genesen gelten inzwischen 1034 der positiv getesteten Personen. Es gibt 36 Todesfälle. In den letzten sieben Tagen hat es 48 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht.

Hier die bekannten Fälle/ Genesene / Todesfälle aus den weiteren Kreisstädten: Castrop-Rauxel 129 / 90/ 1; Datteln 53 / 47 / 1; Dorsten 152 / 145 / 5; Haltern am See 83 / 79 / 0; Herten 86 / 81 / 0; Marl 112 / 88 / 1; Oer-Erkenschwick 193 / 156 / 2; Recklinghausen 162 / 135 / 4; Waltrop 57 / 51 / 1.

Die Zahlen aus Bottrop und Gelsenkirchen

In Bottrop sind es 186 nachgewiesene Coronavirus-Fälle insgesamt. 19 Personen sind aktuell erkrankt, 161 Personen sind wieder gesund. Es gibt sechs Todesfälle. 77 Personen befinden sich in Quarantäne. In Gelsenkirchen gibt es insgesamt 391 bestätigte Fälle, davon sind 87 Infektionen noch aktiv. Wieder gesund sind mittlerweile 292 Personen. Es gibt zwölf Todesfälle.