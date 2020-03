Gladbeck. In Gladbeck werden in Folge des Coronavirus’ Veranstaltungsorte verlegt und Angebote abgesagt. Einige Termine sollen verschoben werden.

Die Auswirkungen der Corona-Krise greifen immer stärker in den Alltag ein. Eine nach der anderen Veranstaltung wird abgesagt oder verlegt – sei es nun in Politik, in Vereinen oder vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens.

Gladbeck: Die Sitzung des Kulturausschusses wird in den Ratssaal verlegt

Als „herben Doppelschlag – als Künstlerin und Kultureinrichtung –“ bezeichnet Susanne A. Schalz die Notwendigkeit, sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 20 Personen im Magazin an der Talstraße auf unbestimmte Zeit abzusagen. Das sind: der Equal pay day (17. März), die Frühjahrs-Vernissage (22. März) sowie im April der Unternehmerinnen-Abend (2.), Atelier gesellig (3.) und Tanztheater (8.). Schalz: „Die Exponate der Ausstellung und die SkulptRuhr-Edition ,Opaque Pastell’ werden ab dem 25. März mittwochs und donnerstags von 16 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung gezeigt.“

Die beiden privaten Musikschulen „Pianissimo“ und „Porte Saz Evi“ machen von Montag bis zu den Osterferien dicht. Mario Tobies, Eigentümer von „Pianissimo“: „Wir schließen uns den allgemeinbildenden Schulen an.“ Beide Musikschulen arbeiten zur Zeit an einer Online-Lernplattform und entsprechender technischer Infrastruktur, so dass der musikalische Unterricht online weitestgehend fortgeführt werden kann. Die Musikschulen sind nach wie vor per E-Mail (post@musikschule-pianissimo.de) oder (info@portesaz.de) erreichbar.

Schweren Herzens sagt die Gladbecker Künstlerin Susanne A. Schalz Veranstaltungen im „Magazin“ ab. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Der städtische Seniorenbeirat und die Seniorenberatung stellen mit sofortiger Wirkung bis zum 30. April alle Angebote ein. Davon betroffen sind das Vierteljahresprogramm und die regelmäßigen Termine, beispielsweise das Frühstück im Fritz-Lange-Haus, der Stadtspaziergang und der Lauf-Treff. Karten, die für Fahrten der Seniorenberatung gekauft wurden, erhalten die Gültigkeit für einen späteren Termin. Für Auskünfte ist der Seniorenbeirat donnerstags von 10 bis 11 Uhr im Fritz-Lange-Haus, Friedrichstraße 7, erreichbar. Kontakt zur Seniorenberatung: 02043/992775.

Zu den gestrichenen Veranstaltungen gehört ebenfalls die für den 18. März geplante Busfahrt der Seniorenberatung zum Modehaus Adler und zum Schuhhaus Ara. Die Tour solle nachgeholt werden, sobald sich die Situation wieder normalisiert habe. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Der für den 16. März angekündigte Ticketverkauf für das Programm von April bis Juni wird nicht aufgenommen. Rückfragen: Iris Blümer unter 02043/ 992775.

Die Sitzung des Kulturausschusses beginnt am Montag, 16. März, um 17 Uhr im Ratssaal. Ursprünglich sollten die Mitglieder im Haus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Zweckel zusammenkommen. Wie Stadtsprecher David Hennig gegenüber der WAZ sagte, werde die Sitzung wegen der dortigen begrenzten Raumkapazität in den großzügigeren Ratssaal verlegt.

Arbeitsagentur Girls’ und Boys’ Day gestrichen Aufgrund der aktuellen Situation greifen die Vorsichtsmaßnahmen Kreis Recklinghausen auch bei der Agentur für Arbeit, Görresstraße 15. Alle Veranstaltungen, die vom 16. bis 20. März im Rahmen der „Woche der Ausbildung“ hätten stattfinden sollen, werden abgesagt. Dies betrifft ebenso die Angebote am Girls´ und Boys´ Day (26. März) sowie alle Veranstaltungen im BiZ Recklinghausen ab der kommenden Woche. Agenturchef Frank Benölken bedauert die Entscheidung, hält sie jedoch für unabwendbar: „Wir haben unsere Veranstaltungen nach reiflicher Überlegung absagen müssen, denn der gesundheitliche Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden hat höchste Priorität.“

Der Vorstand der Siedlergemeinschaft Gladbeck-Rentfort hat beschlossen, die Jahreshauptversammlung am 21. März und das traditionelle Muttertagskaffeetrinken am 25. April auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Der Kinderschutzbund, Kirchplatz 8, schließt seinen Kleiderladen bis zum 30. April. Das Trauercafé der Caritas im Johannes-van-Acken-Haus, Rentforter Straße 30, wird vorläufig pausieren.

Auch der Hegering sieht sich verpflichtet, seine Jahreshauptversammlung, die für den 19. März geplant war, auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Sowie sich die Lage entspannt habe, solle ein Ersatztermin anberaumt werden, über den die Mitglieder frühzeitig informiert würden.

Die SPD Rosenhügel meldet, dass die Stadt Gladbeck das Heinrich-Weidemeier-Haus bis zum 30. April schließt: „Deshalb müssen wir leider alle für März und April geplanten Veranstaltungen absagen.“ Es handelt sich um folgende Termine: Mittagstisch (22. März), Quartiers-Stammtisch (3. April), AsF-Gruppe (7. April), Tanz in den Mai (30. April). Auch das geplante Maibaumfest am 25. April ist gecancelt.