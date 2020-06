Das Kreisgesundheitsamt meldet am Montag einen neu mit dem Coronavirus Infizierten. Insgesamt sind derzeit 24 Personen Corona-erkrankt.

Coronavirus Corona: In Gladbeck gibt's kreisweit die meisten Infizierten

Gladbeck Am Montag meldet das Kreisgesundheitsamt in Gladbeck 24 akut Erkrankte. In den meisten Kreisstädten sind es höchsten vier Personen.

Die Zahl der Corona-Infizierten bleibt in Gladbeck auf stabilem, aber im Vergleich hohem Niveau: Am Montag meldete das Kreisgesundheitsamt 24 akut Erkrankte - eine Person weniger als am Wochenende. Im gesamten Kreis Recklinghausen sind aktuell 40 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Damit hat Gladbeck weiterhin die höchste Zahl von Infizierten in den Kreisstädten, wo im Schnitt nur noch eine bis vier Personen aktuell krank sind. In Haltern und Waltrop ist derzeit niemand Corona-infiziert.

Eine Person wurde am Montag in Gladbeck als neu infiziert gemeldet, zwei gelten als wieder gesund. Insgesamt liegt der Zahl der seit März registrierten Corona-Fälle in der Stadt nun bei 248, 202 Menschen sind wieder gesund, es bleibt bei 22 Todesfällen.

Fünf Neuinfizierte gibt es im gesamten Kreis Recklinghausen

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im gesamten Kreis lag am Montag bei 1306, fünf mehr als am Wochenende. 1227 sind genesen, zwei mehr als zuvor, es bleibt bei 39 Todesfällen. In den letzten sieben Tagen hat es, so das Kreisgesundheitsamt, 17 Neuinfektionen gegeben. Die Zahl liegt deutlich unter der kritische Marke von 308 Neuinfektionen für den Kreis (50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner).

Hier die Fallzahlen im Detail (bekannte Fälle/Genesene/Todesfälle): Castrop-Rauxel 130/128/1; Datteln 56/52/1; Dorsten 154/147/5; Gladbeck 248/202/22; Haltern am See 84/84/0; Herten 92/87/1; Marl 118/115/1; Oer-Erkenschwick 197/192/3; Recklinghausen 170/164/4; Waltrop 57/56/1.

In Gelsenkirchen liegt die Zahl der aktuell Infizierten am Montag bei 66 (Wochenende: 589), in Bottrop sind es nach wie vor fünf aktuell Erkrankte.

