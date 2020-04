Corona: In Gladbeck gibt es 98 Infizierte - 40 sind gesundet

Gladbeck. Es gibt in Gladbeck aktuell 98 bekannte Infektionsfälle mit dem Coronavirus. In Bottrop sind es 87 und in Gelsenkirchen 238 Infizierte.

In Gladbeck gibt es aktuell 98 bekannte Infektionsfälle mit dem Coronavirus (Stand Sonntagnachmittag). Damit ist die Fallzahl seit Samstag laut Mitteilung des Kreisgesundheitsamtes um sechs gestiegen. 40 Personen sind mittlerweile wieder gesund. Am Samstag waren es 34. Es gibt drei Todesfälle in Gladbeck.

Im Kreis Recklinghausen gibt es 697 bestätigte Corona-Fälle

Im Kreis Recklinghausen gibt es 697 bestätigte Corona-Fälle. 406 Personen sind wieder gesund. In Castrop-Rauxel sind es 66 bekannte Infektionsfälle mit dem Coronavirus, 47 Personen sind wieder gesund. Datteln kommt auf 38 Infizierte, davon sind 29 wieder gesund. In Dorsten sind es 126 Fälle, 77 Infizierte sind gesundet, es gibt zwei Todesfälle.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

In Haltern am See sind es 74 Fälle. 49 Personen haben die Krankheit hinter sich. In Herten gibt es 75 bekannte Fälle, von denen 38 wieder gesund sind. In Marl sind es 70 Fälle, 37 sind gesundet. Oer-Erkenschwick meldet 41 Fälle, elf Personen sind wieder gesund. In Recklinghausen sind es 86 bekannte Fälle, 59 sind wieder gesund. Waltrop: 23 Fälle, 17 Menschen sind wieder gesund.

Das sind die Infektionszahlen aus Bottrop und Gelsenkirchen

In der Nachbarstadt Bottrop sind 87 (85) Personen mit dem Coronavirus infiziert, gesundet sind 39 (37). Es gibt drei Todesfälle. In Gelsenkirchen gibt 238 (238) Infizierte, gestorben sind 4 (4) Personen, gesundet 49 (47). Das ist der Stand, den die Bezirksregierung Münster am Sonntagmittag meldet. kw