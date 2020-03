Die „Rentforter Floh(markt)wiese“ in Gladbeck kann wegen des Coronavirus’ nicht durchgeführt werden.

Coronavirus Corona: In Gladbeck fallen diese Veranstaltungen aus

Gladbeck. In Gladbeck fallen wegen des Coronavirus’ etliche Veranstaltungen aus. Dazu gehören auch Termine unter freiem Himmel wie „Gladbeck putzt“.

Immer mehr Veranstalter sagen Termine mit Blick auf das Coronavirus ab. So ist die siebte Rentforter Floh(markt)wiese, die für Samstag, 14. März, geplant war, gestrichen. „Vorsorglich“, wie die Organisatoren von der Arbeiterwohlfahrt und Quartiersmanager Norbert Dyhringer mitteilen. Sie versprechen: „Es wird zu gegebener Zeit einen Ersatztermin bekanntgegeben.“

Gladbeck: Die Aktion „Gladbeck putzt“ samt Besenparty ist gestrichen

Auch der Kinderkleider- und Spielzeugmarkt an der Wilhelmschule am Samstag, 14. März, fällt aus. Der CDU-Ortsverband Süd streicht einen Termin mit dem Stadtbaurat am Montag, 16. März, im Gemeindezentrum Heilig Kreuz.

Der ökumenische Arbeitskreis „Offene Kirche“ hatte für Freitag, 20. März, zu einem „Abend der Barmherzigkeit“ in St. Lamberti eingeladen. Mitorganisator Pastor Christian Ahlbach: „Es tut uns leid, aber wir müssen ihn absagen.“

Die Aktion „Gladbeck putzt“ samt Besenparty am 28. März ist gecancelt. Ob und wann es in diesem Jahr einen Ersatztermin geben wird, steht noch nicht fest.

Die Tanzgruppe Naadirah wird wegen der Corona-Krise nicht wie geplant in Gladbeck auftreten. Foto: Oliver Mengedoht / FFS

Die vom ZBG bereits ausgegebenen Hilfsmittel wie Abfallsäcke und Handschuhe sollen nicht zurückgebracht, sondern – gegebenenfalls für einen anderen Veranstaltungstermin – behalten werden. Der ZBG bittet darum, am 28. März keine Einzelaufräumaktionen durchzuführen.

Die Tanzveranstaltung „Sternenzauber, Tänze, Fantasien“ der Gruppe Naadirah am 20. und 21. März geht nicht über die Bühne. Das gezahlte Eintrittsgeld kann gegen Vorlage der Eintrittskarten im Büro der Flüchtlingsarbeit im K4, Kirchstraße 6, vom 16. bis 31. März erstattet werden.

Geöffnet: Montag bis Donnerstag, zwischen 9 und 11 Uhr. Karten, die in der Humboldt-Buchhandlung gekauft wurden, können nur dort zurückgegeben werden. Eine Preiserstattung ist bis zum 31. März möglich.

Die Gladbecker Fotobörse am 22. März kann ebenfalls nicht laufen. Die Veranstaltung bekam von der Stadthallenleitung den 24. Oktober als Ausweichtermin.