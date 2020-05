Corona: Gladbecks Appeltatenmajestät regiert ein Jahr länger

Melis Bilici, Appeltatenmajestät in Gladbeck, wird zwei Jahre regieren, da das Fest in diesem Jahr wegen der Corona-Krise ausfällt und keine Nachfolgerin bestimmt werden kann.

Gladbeck. Das Appeltatenfest in Gladbeck fällt wegen des Coronavirus’ aus. Melis Bilici bleibt Königin, da keine Nachfolgerin bestimmt werden kann.

Die Corona-Pandemie wirbelt das Leben zurzeit durcheinander. So mussten unter anderem zahlreiche Veranstaltungen in Gladbeck, darunter das Appeltatenfest, inzwischen abgesagt werden. Dies bringt eine Besonderheit in der Geschichte des neuzeitlichen Spektakels mit sich: Zum ersten Mal wird eine Appeltatenmajestät über zwei Jahre regieren.

Gladbeck: Die Amtszeit der Appeltatenkönigin soll einen würdigen Abschluss finden

Da es in diesem Jahr kein Fest, keinen Wettkampf und keine neue Königin geben wird, verlängert sich die Amtszeit der amtierenden Regentin automatisch um ein Jahr, so wie es beispielsweise auch bei Schützenkönigen der Fall ist. „Spontan hat sich unsere Appeltatenmajestät Melis Bilici bereit erklärt, ihr Amt ein weiteres Jahr auszuüben. Mit ihrer offenen, freundlichen Art hat sie die Herzen der Gladbecker erobert, unsere Stadt hervorragend vertreten. Ich freue mich, dass sie ihre Aufgabe fortführt“, so Bürgermeister Ulrich Roland.

Die Regentin könne sicherlich einige Termine nachholen, die wegen der Corona-Krise ausfallen mussten. Roland: „Außerdem kann so im kommenden Jahr ihre Amtszeit einen würdigen Abschluss finden durch die Übergabe ihres Zepters an ihre Nachfolgerin.“