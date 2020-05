Corona: Gesundheitsamt meldet weiteren Todesfall in Gladbeck

Gladbeck. In Gladbeck sind nun 21 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben. Nicht weiter gestiegen ist die Zahl der bekannten Corona-Infektionsfälle.

Es gibt einen weiteren Todesfall in Gladbeck im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag. Somit sind in Gladbeck 21 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben.

150 positiv auf das Coronavirus getestete Personen in Gladbeck sind wieder gesund

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Nicht weiter gestiegen ist die Zahl der bekannten Infektionsfälle. Es bleibt, so wie schon am Donnerstag gemeldet, bei insgesamt 207 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Gestiegen ist hingegen die Zahl der Gesundeten - von 149 am Donnerstag auf jetzt 150.

Insgesamt gibt es im Kreis Recklinghausen 1231 (1208 Donnerstag) bestätigte Corona-Fälle, davon sind 1011 Personen mittlerweile wieder gesund. Es gibt 36 Todesfälle. In Castrop-Rauxel gibt es 129 bekannte Fälle, 88 Personen sind wieder gesund. Es gibt einen Todesfall. Datteln hat 53 Fälle. 46 Personen sind gesundet, es gibt einen Todesfall. In Dorsten sind es 152 Fälle, von denen 144 wieder gesund sind. Es gibt fünf Todesfälle.

In Haltern am See sind es 83 Fälle und 78 Gesundete. Herten hat 86 bekannte Infektionsfälle, 81 Personen sind wieder gesund. Marl hat 112 Fälle und 88 Gesundete. Es gibt einen Todesfall. In Oer-Erkenschwick sind es 193 Fälle, von dene 151 Personen wieder gesund sind. Es gibt zwei Todesfälle. Recklinghausen hat 160 bekannte Fälle. 134 Menschen sind wieder gesund. Es gibt vier Todesfälle. Waltrop: 56 Fälle, 51 Personen sind wieder gesund. Es gibt einen Todesfall.

Labor korrigiert Zahlen für drei Kreisstädte

Darauf weist das Kreisgesundheitsamt besonders hin: In drei Städten sind Zahlen der neu Erkrankten am 15. Mai niedriger als am Vortag: Ein Labor hatte zwei Personen aus Haltern am See, eine aus Marl und eine Person aus Recklinghausen als positiv getestet gemeldet, diese Meldung jedoch hinterher korrigiert. Diese Zahlen wurden angepasst. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen dürfen sich innerhalb einer Woche im Kreisgebiet maximal 308 Personen neu mit dem Coronavirus infizieren. Das ist nicht der Fall: Innerhalb der letzten sieben Tage gab es im Kreis 88 Neuinfektionen.

Das Gesundheitsamt in Bottrop meldet 184 nachgewiesene Coronavirus-Fälle insgesamt. 30 Personen sind aktuell erkrankt, 148 Personen sind wieder gesund. Es gibt sechs Todesfälle. 113 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. In Gelsenkirchen sind es 374 bekannte Infektionsfälle insgesamt. Es gibt aktuell noch 71 aktive Infektionen, 292 Menschen sind wieder gesund. Es gibt elf Todesfälle.