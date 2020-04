Corona: Gesundheitsamt meldet erneut Todesopfer in Gladbeck

Gladbeck Die Zahl der Gladbecker, die mit oder an dem Coronavirus starben, ist laut Kreisgesundheitsamt auf 17 gestiegen. Infiziertenzahl liegt bei 163.

Es gibt ein weiteres Todesopfer in Gladbeck im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: Laut Kreisgesundheitsamt starb eine 79-jährige Gladbeckerin an oder mit dem Coronavirus. Nach WAZ-Informationen handelt es sich um eine Bewohnerin eines Seniorenzentrums.

Damit gibt es allein in Gladbeck insgesamt 17 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Kreisweit berichtet das Gesundheitsamt von 26 Fällen. Die Zahl der registrierten Fälle von Corona-Infizierungen stieg in Gladbeck von 160 auf 163 (Stand Donnerstagmorgen). Als gesundet gelten 96, so dass es derzeit 50 Infizierte in der Stadt gibt.

1043 bestätigte Corona-Fälle im gesamten Kreis Recklinghausen

Im gesamten Kreis gibt es 1043 bestätigte Corona-Fälle - registriert seit Beginn der Pandemie Mitte März. 754 Betroffene sind wieder gesundet. Hier der genaue Überblick der Kreiszahlen am Donnerstagmorgen (aktuell bekannte Fälle/Gesundete/Todesfälle): Castrop-Rauxel 106/70/0; Datteln 47/40/2; Dorsten 149/138/4; Gladbeck 163/96/17; Haltern am See 77/70/0; Herten 83/76/0; Marl 88/78/0; Oer-Erkenschwick 149/65/1; Recklinghausen 130/95/2; Waltrop 51/26/0.

In Bottrop lag die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Fälle bei insgesamt 145. Als aktuelle erkrankt gelten 50 Personen, 89 sind wieder gesund, sechs Menschen sind verstorben. In Gelsenkirchen gibt es insgesamt 347 bestätigte Fälle, 227 Personen sind wieder gesund, 109 sind aktuell noch krank, elf Personen starben.