Corona: Gesundheitsamt meldet 100 Infizierte in Gladbeck

Gladbeck. Im Kreis ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen von 712 auf 714 gestiegen. Das sind die Zahlen aus Bottrop und Gelsenkirchen.

In Gladbeck bleibt es auch am Dienstagvormittag bei 100 bekannten Fällen einer Infektion mit dem Coronavirus. Das teilt das Kreisgesundheitsamt mit. 40 Personen gelten als wieder gesund. Auch diese Zahl ist seit Montagnachmittag unverändert geblieben. Es gibt drei Todesfälle.

Im gesamten Kreis gibt es 714 Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 714. Als gesundet gelten inzwischen 423 der positiv getesteten Personen. Es gibt fünf Todesfälle. Hier die Zahlen aus den übrigen Kreisstädten: In Castrop-Rauxel sind 66 Fälle bekannt, 50 Personen sind wieder gesund. Datteln hat 38 Infektionsfälle, von denen 29 gesundet sind.

In Dorsten gibt es 127 Fälle, 82 Personen sind gesundet. Es gibt zwei Todesfälle. In Haltern am See sind es 75 bekannte Fälle, 52 Personen sind wieder gesund. In Herten sind es 75 Fälle, es gibt 41 gesundete Personen. In Marl sind es 70 Fälle, 39 Personen sind wieder gesund. In Oer-Erkenschwick sind es 52 Fälle, zwölf Personen sind wieder gesund. Recklinghausen meldet 87 Fälle, von denen 61 Personen wieder gesund sind. In Waltrop sind es 24 Fälle, 17 Personen sind wieder gesund.

Das sind die Zahlen aus Bottrop und Gelsenkirchen

In Bottrop gibt es 92 nachgewiesene Coronavirus-Fälle, 43 Personen davon sind wieder gesund.

Drei Personen sind gestorben. 198 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. In Gelsenkirchen gibt es derzeit 194 aktuelle Fälle (Vortag: 194) von nachgewiesenen Corona-Infektionen, 251 (Vortag: 247) waren es bislang insgesamt. 52 (Vortag: 49) Erkrankte sind bereits wieder genesen. Es gibt fünf Todesfälle. (kw)