Corona: Für diese Zugverbindungen gilt ein Sonderfahrplan

Gladbeck. Ab Mittwoch kommt es zu Einschränkungen bei weiteren Zuglinien. Der Takt ändert sich, Spätfahrten entfallen und auf einer Linie fahren Busse.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Vorgaben zur Eindämmung des Coronavirus gelten in den Netzen Niers-Rhein-Emscher und Emscher Münsterland (NRE/EM) ab dem 25. März, bis vorerst Sonntag, 19. April, Sonderfahrpläne für alle Züge. Es kommt zu Einschränkungen auf allen Linien.

Grundsätzlich sollen aber alle Verbindungen für die Pendler erhalten bleiben. Um diese Verbindungen auch für Gladbecker relevante Linien geht es:

RB 31 (Der Niederrheiner): Die Linie wird täglich auf einen Stundentakt auf dem Gesamtlaufweg zwischen Xanten und Duisburg Hbf reduziert. Es entfallen montags bis freitags die Verstärkerzüge in den Hauptverkehrszeiten und montags bis samstags die Zwischentakte auf dem Streckabschnitt zwischen Moers und Duisburg Hbf. In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag entfallen zudem die Spätfahrten.

RE 44 (Fossa-Emscher-Express): Die Linie verkehrt generell nur noch auf einem eingekürzten Laufweg zwischen Oberhausen Hbf und Bottrop Hbf. Die jeweils erste Fahrt des Tages nach Bottrop beginnt bereits in Duisburg Hbf und die jeweils letzte Fahrt des Tages aus Bottrop wird durchgebunden bis Duisburg Hbf. Darüber hinaus fallen täglich folgende Verbindungen des Regelfahrplans ersatzlos aus: die letzte Fahrt des Tages und samstags die erste Fahrt des Tages.

RB 36 (Ruhrortbahn): Die Linie wird im Sonderfahrplan nicht mehr auf der Schiene bedient, sondern mit einem Schienenersatzverkehr mit Bussen auf dem Gesamtlaufweg zwischen Oberhausen Hbf und Duisburg-Ruhrort. Montags bis freitags fahren die Busse im Stundentakt.

RE 14 (Der Borkener): Die Züge verkehren montags bis sonntags und an den Feiertagen zwischen Borken und Essen Hbf im Stundentakt, der Halbstundentakt zwischen Dorsten und Essen entfällt. Der Abschnitt Essen Hbf bis Essen-Steele wird nicht mehr bedient. Die Zugflügelung in Dorsten mit der RB 45 wird ausgesetzt; in Dorsten ist ein Umstieg in die RB 45 Richtung Coesfeld erforderlich.

RB 45 (Der Coesfelder): Die Züge verkehren montags bis sonntags und an den Feiertagen zwischen Dorsten und Coesfeld im Zweistundentakt; montags bis samstags gibt es mittags eine zusätzliche Zugleistung. Die Zugflügelung in Dorsten mit der RE 14 wird ausgesetzt; in Dorsten ist ein Umstieg in die RE 14 Richtung Essen Hbf erforderlich.

Die Sonderfahrpläne der einzelnen Linien sind auf der Homepage der Nordwestbahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar. Informationen zu den Sonderfahrplänen gibt es auch auf der Website mobil.nrw.