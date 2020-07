Corona: Es gibt nur noch fünf aktive Infektionen in Gladbeck

In Gladbeck gibt es mittlerweile 266 Menschen, die nach einer Infizierung mit dem Coronavirus als wieder gesund gelten, so das Kreisgesundheitsamt am Freitag.

Auch am Freitag bleibt es nach Information des Kreisgesundheitsamtes in Gladbeck bei insgesamt 293 bekannten Fällen einer Infektion mit dem Coronavirus. Als mittlerweile wieder gesund gelten 266 Menschen in der Stadt. Eine Person mehr als noch Mitte der Woche gemeldet. Die Zahl der akuten Infektionen liegt somit nur noch bei fünf Fällen.

Die kritische Marke bei den Neuinfektionen wird im Kreis nicht erreicht

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 1435. Als genesen gelten inzwischen 1369 der positiv getesteten Personen. Es gibt 39 Todesfälle, davon 22 in Gladbeck. In den letzten sieben Tagen hat es 16 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke bei den Neuinfektionen wird also weiterhin nicht erreicht.

In Bottrop sind aktuell zehn Menschen erkrankt. Die Zahl der insgesamt bekannten Fälle einer Infektion liegt bei 231. 214 Personen sind weder gesund, sieben gestorben. 48 Menschen befinden sich in Bottrop aktuell in Quarantäne. In Gelsenkirchen gibt es aktuell noch 66 aktive Infektionen bei insgesamt 583 bekannten Fällen. 500 Menschen gelten als wieder gesund. Es gibt 17 Todesfälle. (Redaktion)