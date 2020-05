Corona: Es gibt nur noch elf aktive Infektionen in Gladbeck

Gladbeck. In Gladbeck sind 184 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, mittlerweile wieder gesund. Das sind drei mehr als am Tag zuvor.

Wenn auch nur leicht, aber in Gladbeck sinkt die Zahl der bekannten Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Das Kreisgesundheitsamt weist für Donnerstag insgesamt 217 bekannte Infektionen aus. Das sind zwei weniger als noch am Mittwoch. Gestiegen ist zudem die Zahl der Gesundeten - von 181 am Vortag auf nun 184. Es bleibt bei 22 Todesfällen. Somit gibt es aktuell in Gladbeck nur noch elf aktive Infektionsfälle.

Im Kreis gelten 1179 der positiv auf Covid-19 getesteten Personen als wieder gesund

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 1254. Als genesen gelten inzwischen 1179 der positiv getesteten Personen. Es gibt 38 Todesfälle. In den letzten sieben Tagen hat es zehn Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen. Sie wird also nicht erreicht.

Hier die bekannten Fälle / Genesene / Todesfälle aus den weiteren Kreisstädten: Castrop-Rauxel 129 / 121/ 1. Datteln 53 / 52 / 1. Dorsten 152 / 146 / 5. Haltern am See 84 / 83 / 0. Herten 87 / 84 / 1. Marl 116 / 111 / 1. Oer-Erkenschwick 193 / 187 / 2. Recklinghausen 166 / 156 / 4. Waltrop 57 / 55 / 1.

Die die Zahlen der Corona-Infektionen aus Bottrop und Gelsenkirchen

In Bottrop gibt es 195 nachgewiesene Coronavirus-Fälle insgesamt. Zehn Personen sind aktuell erkrankt, 178 Personen sind wieder gesund. Es gibt sieben Todesfälle. 52 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. Für Gelsenkirchen weist das Gesundheitsamt aktuell noch 408 bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus aus. Davon sind 46 Infektionen noch aktiv. Wieder gesund sind 348 Personen. Es gibt 14 Todesfälle. (kw)