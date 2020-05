Die Sparkasse Gladbeck sponsert Tablets in Senioreneinrichtungen vor Ort, damit dort auch trotz Einschränkungen wegen des Coronavirus’ Kontakte zu Familien und Freunden möglich sind.

Coronavirus Corona: Die Sparkasse Gladbeck sponsert Tablets in Heimen

Gladbeck. Die technische Ausrüstung soll in Gladbecker Seniorenheimen die Kommunikation trotz Coronavirus’ ermöglichen. Kosten: 3000 Euro.

In Zeiten von Corona gehen viele Menschen und Institutionen neue Wege. Damit Senioren trotz Besuchseinschränkungen mit ihren Familien und Freunden Kontakt aufnehmen können, werden in den Gladbecker Einrichtungen jetzt Tablets angeboten, aber auch Räume für Besuche oder Besucherkabinen eingerichtet. Die dazu notwendige Technik, wie zum Beispiel Tablets oder Anschaffungen für Einrichtungsbedarf von Besucherkabinen, sponsert die Sparkasse Gladbeck.

Gladbeck: Für die Spendenaktion fließen Mittel aus dem Zweckertrag der Sparlotterie

Die Aktion des Geldinstituts umfasst ein Volumen von mehr als 3000 Euro. Alle Bewohner des Elisabeth-Brune-Zentrums der Arbeiterwohlfahrt (Awo), im Johannes-van-Acken-Haus und St.-Altfrid-Haus der Caritas, im Martha- und Vinzenzheim der Diakonie und im Eduard-Michelis Haus sollen davon profitieren.

Auf dem Bildschirm können sich die Menschen von Angesicht zu Angesicht näher sein

„Die Technik bietet uns eine gute zusätzliche Möglichkeit der Kommunikation. So können sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen auf dem Bildschirm von Angesicht zu Angesicht sehen und ein bisschen näher sein“, sagt Rainer Knubben, Vorstand vom Caritasverband Gladbeck. „Es können nun auch beispielsweise Geburtstagsgrüße mit Hilfe der Tablets übermittelt werden und weitere nette Worte, Bilder oder Videos den Weg in die Zimmer finden.“

Die Sparkasse Gladbeck hoffe, „dass die gesponserten Ausstattungen und Technik in allen Häusern für sehr viel Freude bei der Kontaktaufnahme sorgt“, so der Vorstandsvorsitzende Ludger Kreyerhoff. Für die Spendenaktion werden Mittel aus dem Zweckertrag der Sparlotterie bereitgestellt, sofern die entsprechenden Anforderungen erfüllt sind. Über die sozialen Netzwerke im Internet können ältere Menschen mit ihrer Familie und Freunden in Kontakt treten oder Freundschaften pflegen, auch wenn sie körperlich eingeschränkt sind.