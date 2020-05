Die Radstation der Rebeq in Gladbeck beendet ihre Zwangspause, die wegen der Coronavirus-Pandemie eingelegt werden musste.

Coronavirus Corona: Die Radstation Gladbeck ist wieder am Start

Gladbeck. In Gladbeck können Fahrradfahrer ihre Räder wieder aufbewahren und reparieren lassen. Der Betrieb hatte wegen des Coranavirus’ pausiert.

Die Radstation am Bahnhof West hatte wegen der Coronavirus-Pandemie seit dem 17. März ihren Betrieb eingestellt. Doch jetzt ist das Angebot der Rebeq wieder geöffnet.

Gladbeck: Nur an den Brückentagen bleibt die Radstation geschlossen

Die gewohnten Leistungen – wie Bewachung der Fahrräder und kleine Servicereparaturen – können montags bis freitags in der Zeit von 6 bis 22 Uhr wieder in Anspruch genommen werden. Lediglich an den beiden Brückentagen 22. Mai und 12. Juni bleibt die Radstation geschlossen.

Die rebeq GmbH engagiert sich seit dem Jahr 1999 als gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft im Kreis Recklinghausen. Ziel des Tochterunternehmens der Arbeiterwohlfahrt ist die Qualifizierung und berufliche Integration von arbeitslosen Menschen in den Arbeitsmarkt. Die Radstation am Bahnhof West betreibt die rebeq GmbH in Kooperation mit der Stadt Gladbeck seit vielen Jahren.