Das ELE-Center in Gladbeck an der Bottroper Straße öffnet nach der Zwangspause wegen der Coronavirus-Pandemie seine Türen wieder für Kunden.

Coronavirus Corona: Das ELE-Center Gladbeck geht wieder an den Start

Gladbeck. Die ELE-Servicestelle in Gladbeck öffnet am 20. Mai. Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus gelten Schutzregeln und Terminreservierungen.

Schritt für Schritt kehrt der Alltag zurück – auch im ELE-Center Gladbeck: Das Team steht ab Mittwoch, 20. Mai, wieder zu den üblichen Öffnungszeiten als Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Energieversorgung, die Rechnung, Energieberatung und vieles mehr zur Verfügung.

Gladbeck: Kunden sollten sich einen Termin reservieren lassen

Um den Besuch im ELE-Center, Bottroper Straße 10, für alle risikoarm zu gestalten, gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Die Emscher Lippe Energie GmbH hat die Voraussetzung für die Einhaltung dieser Regeln in ihren Anlaufstellen geschaffen. So gelten teilweise „Einbahnstraßen-Regelungen“, um die Sicherheitsabstände zu gewährleisten. Die Anzahl der Besucher, die sich zeitgleich in den Serviceräumen aufhalten dürfen, ist begrenzt. Deshalb bittet die ELE darum, vorab einen Termin zu reservieren und ohne Begleitperson zu erscheinen.

Die Terminvereinbarung ist online auf www.ele.de möglich. Zum Schutz aller Kunden und Mitarbeiter ist außerdem, wie in jedem anderen Geschäft auch, das Tragen einer Schutzmaske für jeden Besucher vorgeschrieben. Für diejenigen, die den Gang ins Center zu Corona-Zeiten lieber vermeiden möchten, gibt es das Online-Kundenkonto „Meine ELE“. „Sobald man sich als ELE-Kunde online registriert und angemeldet hat, profitiert man von der kompletten Palette der Online-Services, und das rund um die Uhr, sieben Tage die Woche“, so das Versorgungsunternehmen.

Das Ele-Center in Gladbeck ist montags bis mittags zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet, donnerstags von 9 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 15 Uhr. Samstags bleibt die Servicestelle geschlossen.

Anmeldung „unter www.ele.de“. Individuelle Fragen rund um die Energierechnung und ihre Begleichung können Kunden auch schriftlich stellen – gerne per Mail an „info@ele.de“.