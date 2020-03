Corona: 80 Infizierte im Kreis, weiter zwei Gladbecker Fälle

Gladbeck. Im Kreis hat sich die Zahl der bekannten Corona-Infektionen von 70 auf 80 erhöht. Der Kreis veröffentlicht täglich die aktuellen Fallzahlen.

Von 70 auf 80: Innerhalb eines Tages ist die Zahl der erfassten Corona-Erkrankten im Kreis Recklinghausen um zehn Personen gestiegen. In Gladbeck allerdings bleibt es weiterhin bei zwei Infizierten. Diese Zahlen teilte das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen Donnerstag mit.

Die Lage in den anderen Städten des Kreises

Das sind die Fallzahlen aus den anderen Städten des Kreises: In Castrop-Rauxel sind es mittlerweile 16 Fälle, Mittwoch waren es noch elf. In Datteln bleibt es bei drei Erkrankten und in Dorsten bei 18. Unverändert auch die Situation in Haltern am See und Herten mit jeweils acht Fällen. In Marl sind es nun vier Fälle, einer mehr als am Mittwoch. In Oer-Erkenschwick bleibt es bei drei Erkrankten. In Recklinghausen wurde ein Anstieg von zwölf auf 16 Infizierte registriert. In Waltrop bleibt es bei zwei Fällen

Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke über die Corona-Lage.