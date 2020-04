Corona: Zahl der infizierten Gladbecker steigt von 69 auf 70

Gladbeck. In Gladbeck gibt es nach Kreis-Angaben 70 Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. In Dorsten ist eine weitere Person gestorben.

Im Kreis Recklinghausen ist die Zahl der bekannten Infektionsfälle mit dem Coronavirus auf 581 Fälle gestiegen (Stand Dienstagnachmittag). 298 Personen sind mittlerweile wieder gesund. In Dorsten gibt es einen zweiten Todesfall. Gladbeck hat 70 gemeldete Fälle, 25 Personen sind wieder gesund. Es gibt zwei Todesfälle.

Hier die aktuellen Zahlen aus den übrigen Kreisstädten: In Castrop-Rauxel gibt es 62 bekannte Fälle, von denen 35 wieder gesund sind. In Datteln gibt es 32 bekannte Infektionsfälle, 27 Personen sind gesundet. Dorsten meldet 112 Infizierte, 54 Personen sind wieder gesund.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

Es hat einen zweiten Todesfall gegeben. In Haltern am See sind es 67 Fälle, von denen 43 wieder gesund sind. In Herten sind 57 Personen infiziert, 23 davon gelten als wieder gesund. Marl hat aktuell 64 Fälle, 30 Personen sind wieder gesund. In Oer-Erkenschwick gibt es 17 Fälle, fünf Personen sind wieder gesund. In Recklinghausen sind es 77 bekannte Infektionsfälle, 44 sind wieder gesund. Waltrop: 23 Fälle, zwölf sind wieder gesund. (kw)