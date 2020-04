Corona: 52 Menschen in Gladbeck sind mit dem Virus infiziert

Gladbeck. Die Zahl der Menschen in Gladbeck, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 52 gestiegen. Im Kreis Recklinghausen gibt es 476 Fälle.

52 Menschen in Gladbeck sind aktuell (Stand Freitagmorgen) mit dem Coronavirus infiziert. 13 sind wieder gesund. Im Kreis Recklinghausen gibt es inzwischen 476 bestätigte Fälle, so das Kreisgesundheitsamt. 172 der positiv getesteten Menschen sind demnach wieder gesund.

Am Donnerstagnachmittag lag die Zahl der in Gladbeck positiv auf das Virus getesteten Menschen bei 48, im Kreis waren es zu diesem Zeitpunkt 463.

In Dorsten gab es bereits einen Todesfall

So sieht die Situation in den anderen Kreisstädten aus: In Castrop-Rauxel sind 55 Menschen erkrankt, 23 von ihnen sind wieder gesund. In Datteln sind 30 Menschen infiziert, 14 wieder gesund, in Dorsten gibt es 92 bestätigte Fälle, 30 Gesundete und einen Todesfall. Haltern am See zählt 56 Infizierte und 26 Gesundete, Herten 44 Erkrankte und neun Gesundete, in Marl sind 48 Menschen infiziert, 14 wieder gesund, in Oer-Erkenschwick gibt es zwölf Erkrankte und vier Menschen, die wieder gesund sind. In Recklinghausen sind 68 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 33 sind wieder gesund, in Waltrop sind 19 Menschen krank, sechs wieder gesund.

Es handelt sich bei den Zahlen um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Die Kreisverwaltung hat ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.