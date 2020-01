Gladbeck. Die CDU Gladbeck will die Lesekompetenz von Schülern thematisieren. Sie hat den Antrag gestellt, den Punkt im Schulausschuss zu behandeln.

CDU Gladbeck: Über Lesekompetenz von Schülern diskutieren

Die CDU-Ratsfraktion hat den Antrag gestellt, den Punkt „PISA-Studie: Lesekompetenz“ auf die Tagesordnung des Schulausschusses zu setzten, der am Montag, 10. Februar tagt. Die aktuelle PISA-Studie mit dem Schwerpunkt Lesekompetenz zeige für die deutschen Schülerinnen und Schüler ein sehr ambivalentes Ergebnis, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dietmar Drosdzol in der Begründung des Antrags.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und der Lesekompetenz

Jeder zweite deutsche Schüler lese nur dann, wenn es nötig sei. Dabei sei für die Studie neben dem Leseverstehen klassischer Printmedien auch das Verständnis von Internet-Texten überprüft worden. Was neben den positiven Beobachtungen ins Gewicht falle, sei die Feststellung, dass gut ein Fünftel der deutschen Fünfzehnjährigen lediglich die Stufe 1 oder weniger der insgesamt 6 Kompetenzstufen erreichen konnten.

Davon seien im Wesentlichen nicht die Gymnasien, sondern die anderen Schulformen betroffen. Im Vergleich zu den anderen OECD-Staaten sei der Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und der Lesekompetenz besonders stark ausgeprägt. Gleichzeitig hätten sich aber die Werte von Jugendlichen aus Arbeiterfamilien kontinuierlich verbessert.

Für Gladbeck ergeben sich zwangsläufig Fragen, so die CDU

Die Fähigkeit zu lesen, so Drosdzol weiter, sei auch bei zugewanderten Jugendlichen sehr unterschiedlich ausgeprägt. „Wenn wir diese Faktoren in den Blick nehmen, ergeben sich für Gladbeck zwangsläufig Fragen. Denn die beiden Faktoren, die zu einer unterdurchschnittlichen Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler führen, sind in Gladbeck überdurchschnittlich vorhanden“, so Drosdzol weiter.

Deshalb bittet die CDU-Ratsfraktion die Verwaltung um einen Bericht über die Lesekompetenz an Gladbecker Schulen. Dazu müssten auch die notwendigen Auskünfte bei der Schulaufsicht des Kreises und der oberen Schulaufsicht der Bezirksregierung eingeholt werden. Auch, so die weitere Bitte der CDU, sollten Vertreter der Schulaufsicht zur Sitzung des Schulausschusses eingeladen werden, ebenso die Schulleiter. Sollten der Verwaltung bereits Daten über die Lesekompetenz vorliegen, bitten die Christdemokraten „um Vorschläge, wie wir, Ausschuss und Verwaltung, als Schulträger reagieren können“.