Bulldoggen-Angriff hat für Familie aus Gladbeck Folgen

Gladbeck. Die junge Familie, die im Mai von einem Hund angegriffen wurde, leidet noch immer unter dem Erlebnis. Unklar, wie es mit dem Tier weitergeht.

Der Angriff einer Bulldogge auf Sara Minkley und ihre Tochter Leni wirkt rund zweieinhalb Monate nach dem Vorfall noch immer nach. Die Einjährige befindet sich seitdem in Behandlung einer Kinder-Psychologin, ihre Mutter verlor ihren Job.

Anfang Mai war die 26-Jährige mit ihrer kleinen Tochter Leni auf dem Arm von einem Hund angegriffen worden. Die Einjährige musste mit Bisswunden bis auf den Muskel ins Krankenhaus eingeliefert und operiert werden. Der Chihuahua der Familie überlebte den Angriff nicht, er hatte einen Rippendurchbiss, nachdem die Bulldogge ihn in ihrem Maul durchgeschüttelt hatte. „Hailey hat sich für uns geopfert“, so Minkley.

Die Alleinerziehende verlor nach dem Angriff ihre neue Arbeitsstelle

Seitdem Leni nach der OP in einem Bett mit Gittern wach wurde, schläft sie bis heute nicht in ihrem Kinderbett. Denn: „Das hat auch Gitter und erinnert meine Tochter an die Erlebnisse im Krankenhaus“, berichtet ihre Mutter. Das ganze Bein der Kleinen ist vernarbt. Sara Minkley sieht jedes Mal, wenn sie etwas zur Ruhe kommt, die Bilder des Vorfalls. „Ich träume sogar davon“, sagt sie.

1692 Hunde sind beim Ordnungsamt gemeldet Insgesamt leben in Gladbeck 4982 Hunde (Stand 31.12.2019). Die Zahl nimmt immer mehr zu. 2018 waren der Stadt noch 4400 Hunde gemeldet. 1692 der Tiere sind beim Ordnungsamt gemeldet. Dazu gehören neben den „gefährlichen Hunden“ die Gruppe der „bestimmten Rassen“ (unter anderem Rottweiler), für deren Haltung auch eine Erlaubnis und ein Sachkundenachweis nötig ist, sowie große Hunde. Anders als manche andere Kommunen erhebt Gladbeck keine höheren Steuern für die vier betreffenden Rassen der „gefährlichen Hunde“.

Die Alleinerziehende, die gerade ihre Elternzeit beendet hatte und in einem neuen Job starten wollte, verlor nach dem Angriff ihre neue Arbeit. „Ich war noch in der Probezeit, konnte aber nicht bei der Arbeit erscheinen, da ich bei meiner Tochter im Krankenhaus war.“ Ihr Arbeitgeber habe dafür wohl kein Verständnis gehabt, „dass ich nach einem solchen Vorfall nicht direkt wieder arbeiten gehen kann“, so Minkley, die nun eine neue Teilzeitstelle sucht.

Die Bulldogge ist derzeit noch im Tierheim Gelsenkirchen

Wie es indes mit dem Hund der Rasse Olde English Bulldogge weitergeht, der die junge Familie angriff, ist noch unklar. „Es hat jetzt der Wesenstest stattgefunden. Wir prüfen derzeit die Ergebnisse und werden dann entscheiden. Der Hund ist derzeit noch im Tierheim Gelsenkirchen“, so Stadtsprecherin Christiane Schmidt auf Anfrage der WAZ.

Sara Minkley mit dem getöteten Chihuahua. Foto: Minkley

„Wir können nicht damit abschließen, so lange das nicht geklärt ist“, sagt die 26-Jährige. Sie hofft, dass der Hund „in vernünftige Hände“ kommt. Sie fragt sich, wie es für ihre Tochter werden soll, wenn die Bulldogge doch wieder zurück zu den Besitzern kommt, Leni das Tier sehen wird, wenn sie bei Sara Minkleys Eltern zu Besuch sind, die in der Nachbarschaft wohnen. „Wir hoffen einfach, dass schnell entschieden wird, was mit dem Hund passiert“, sagt die Alleinerziehende.

Wer von einem Hund gebissen wird, kann Strafanzeige bei der Polizei stellen. Wer der Meinung ist, dass das betreffende Tier gefährlich ist, meldet sich zusätzlich beim Ordnungsamt. Das Vorgehen der Behörden nach einer Beißattacke oder einem Angriff eines Hundes richte sich nach der Schwere des Vorfalls. „Es gibt kein Schema F, das wir immer anwenden. Es ist etwas ganz anderes, wenn ein kleiner Mischling zuschnappt, weil er vielleicht bedrängt wurde, als wenn ein Kampfhund beispielsweise ein Kind schwer verletzt. Deshalb gehen wir immer mit der individuellen Situation um“, so Christiane Schmidt.

Eine Phänotypenbestimmung soll Auskunft darüber geben soll, welche Rassen in einem Hund stecken

Nach Meldungen über einen Vorfall überprüft das Ordnungsamt die Situation und verhängt ein Ordnungswidrigskeitsverfahren. „Je nach Schwere des Vorfalls wird der Hund auch in Obhut genommen“, so Schmidt. Das Ordnungsamt meldet den Vorfall an das Kreisveterinäramt. Dieses ordnet einen Verhaltenstest an, bei dem die Prüfer unter anderem schauen, wie das Tier auf Jogger, Radfahrer oder andere Hunde reagiert und ob der Besitzer seinen Vierbeiner im Griff hat. Möglich ist auch eine Phänotypenbestimmung, die Auskunft darüber geben soll, welche Rassen in einem Hund stecken, um so Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie gefährlich er ist. Die Bestimmung wurde auch im Fall der Bulldogge angeordnet, die im Mai die Gladbecker Familie angriff.

In Gladbeck leben 72 Hunde (Stand 31.12.2019), die nach dem Landeshundegesetz als gefährlich gelten und umgangssprachlich als „Kampfhunde“ bezeichnet werden. Zu den betreffenden Rassen gehören Pittbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Bullterrier sowie deren Kreuzungen untereinander und mit anderen Hunden. Es gab bereits Angriffe oder Beißattacken der Tiere. Eine genaue Zahl konnte die Stadtverwaltung nicht nennen.