Gladbeck. Kann man eine Serienmörderin erkennen? Darüber spricht die Kriminalpsychologin und Autorin Lydia Benecke im Januar in der Gladbecker Stadthalle.

Autorin Lydia Benecke spricht über Serienmörderinnen

Die Kriminalpsychologin und Buchautorin Lydia Benecke kommt nach Gladbeck. Am 25. Januar ist sie mit ihrem Programm „Psychopathinnen – Tödliche Frauen“ in der Stadthalle zu Gast.

Wieviel Realität steckt in dem Film „Basic Instinct“?

Was macht weibliche Psychopathen aus? Wieviel Realität steckt z. B. in der Darstellung der Psychopathin im Film „Basic Instinct“? Was unterscheidet Psychopathinnen von ihren männlichen „Artgenossen“? Und kann man sie erkennen? Lydia Benecke erklärt anhand realer Fälle die typischen Eigenschaften und Strategien psychopathischer Straftäterinnen. Serienmörderinnen, die Fremde, Verwandte und sogar die eigenen Kinder töteten - ohne die geringsten Gewissensbisse. Was geht in solchen Frauen vor? Wie werden sie zu dem, was sie sind? Welche evolutionären Ursachen gibt es für Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Straftätern? Auf all diese Fragen weiß die Kriminalpsychologin eine Antwort.

Benecke studierte studierte Psychologie, Psychopathologie und Forensik

Lydia Benecke wurde 1982 in Beuten (Polen) geboren. Sie studierte Psychologie, Psychopathologie und Forensik an der Ruhr-Universität Bochum. Seit 2009 ist sie als Diplom-Psychologin mit Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Gewalt- und Sexualstraftaten tätig. Sie arbeitet in einer Ambulanz für Sexualstraftäter sowie einer Sozialtherapeutischen Anstalt mit erwachsenen Sexualstraftätern, Gewaltstraftätern sowie sexuell delinquenten Jugendlichen. Als Autorin verfasst sie kriminalpsychologische Bücher. Benecke ist als Fortbilderin, Referentin und kriminalpsychologische Beraterin tätig. Seit 2015 ist sie Mitglied des Wissenschaftsrates der „Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften“.

Mathias-Jakobs-Stadthalle, 25. Januar 2020. Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr Tickets ab 25,20 Euro Veranstalter: Rhein-Konzerte