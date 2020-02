Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausschuss tagt Dienstag

Der Ausschuss für integrierte Innenstadtentwicklung tagt am Dienstag, 11. Februar, im Ratssaal im Alten Rathaus, Willy-Brandt-Platz 2. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr.

Die Neuentwicklung von ZOB und Bahnhof-Ost ist Punkt sechs der Tagesordnung.

Weitere Punkte sind die Vorstellung der „Allenstein Carrés“ (es geht um das leerstehende Wohnhaus an der Ecke Wittringer Straße / Allensteiner Straße) sowie das Thema „Bauland an der Schiene“ – Entwicklungsperspektiven für Flächen am Bahnhof West und in Schultendorf Ost.