Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinsamer Unterricht für Klasse 1 und 2

An der Baedekerschule werden seit diesem Schuljahr die erste und die zweite Klasse gemeinsam unterrichtet, weil zu viele Kinder nach der Schuleingangsphase nicht bereit für die dritte Klasse waren. Nun können sich die Schüler über zwei Jahre hinweg entwickeln, haben die Option noch ein drittes Jahr in dieser gemeinsamen Schuleingangsphase zu verbringen.

An der Bruchschule sind aktuell 32 von 202 Schülern sogenannte Seiteneinsteiger, an der Baedekerschule sind es 20 von 142 Kindern. Insgesamt gelten an den Wittener Grundschulen 182 Kinder als Seiteneinsteiger und erhalten Sprachförderung.