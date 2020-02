Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwölf Läden unter einem Dach

Unter dem Namen „Kauver – das Kauferlebnis“ operieren zwölf Läden zwischen Aachen und Hannover gemeinsam und bieten „Traditionelle Spezialitäten aus dem osteuropäischen Raum“. Geschäftsführer der Handelsgemeinschaft ist Alexander Fichtner, der Sitz ist Gelsenkirchen.

Mit dem Ortswechsel hat sich Kauver in Gelsenkirchen um gut ein Drittel Ladenfläche vergrößert. Den Laden hat Fichtner weitgehend in Eigenregie umgebaut. Die Eröffnung hat auch die SPD vor Ort sehr begrüßt – wurde doch so nach langer Wartezeit der Leerstand am Dördelmannshof beseitigt.