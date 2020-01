Gelsenkirchen. Die Polizei Gelsenkirchen meldet zwei Einbrüche: In der Altstadt ist ein Café, in der Neustadt ein Imbiss von Langfingern heimgesucht worden.

Zwei Einbrüche in Gelsenkirchen: Die Polizei sucht Zeugen

Nach zwei Einbrüchen in der Nacht von Donnerstag, 9., auf Freitag, 10. Januar, in ein Café in der Altstadt und einen Imbiss in der Neustadt sucht die Polizei Gelsenkirchen Zeugen.

An der Arminstraße (Altstadt) hebelten Unbekannte nach Angaben der Polizei mehrere Türen auf und gelangten in ein Café. Hier öffneten sie mit einer Flex einen Tresor und stahlen Bargeld. Zudem nahmen die Einbrecher noch Getränke mit.

Auch in der Gelsenkirchener Neustadt erbeuteten die Langfinger Bargeld

An der Bochumer Straße (Neustadt) drangen Einbrecher in einen Imbiss ein. Nachdem sie die Rollläden hochgeschoben hatten, hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Auch hier erbeuteten die Langfinger Bargeld.

Wer hat Beobachtungen gemacht, die von Bedeutung sein können? In beiden Fällen nehmen die Ermittler Hinweise unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache) entgegen.