Zur Person: David Fischer

David Fischer ist 45 Jahre alt, leitet ein Berufskolleg in Oberhausen, ist verheiratet und hat ein Kind. 2003 trat er in die Partei ein, seit 2004 ist er Mitglied der Ratsfraktion, zunächst als Bezirksverordneter und sportpolitischer Sprecher, seit 2016 als Stadtverordneter. Seine Schwerpunktthemen: Bildung, Sport, Kultur und Integration. Seit 2017 ist Fischer Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) „Bildung und Schule“ der Grünen.

In Zwickau aufgewachsen, floh Fischer 1989 aus der DDR und kam über die Prager Botschaft nach Gelsenkirchen in das Auffanglager an der Adenauerallee. Sein Abi hat er an der Gesamtschule Berger Feld gemacht. Gelsenkirchen, sagt Fischer, ist meine Heimat.