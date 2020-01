Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person: Adrianna Gorczyk

Adrianna Gorczyk ist 32 Jahre alt, Geisteswissenschaftlerin und Geschäftsführerin bei der Grünen Jugend NRW. Seit 2010 ist die gebürtige Polin – mit Unterbrechungen – im Kreisvorstand, seit 2018 Vorsitzende. Für die Ratsfraktion war sie als sachkundige Bürgerin im Kulturausschuss und Seniorenbeirat tätig.

Gorczyk lebt in Schalke, ist Volleyball und Handball-Fan sowie bekennende Katzenliebhaberin. Gleichberechtigung, Kultur, Mobilität und offene Gesellschaft nennt sie als Schwerpunktthemen. Respekt im Umgang miteinander und für das Vertrauen in den Rechtsstaat und die Demokratie sind ihr wichtig. Und eine Kampfansage an die AfD: „Das ist eine Partei, die nichts zu bieten hat.“