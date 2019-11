Das erste Adventswochenende startet in Gelsenkirchen mit „Licht an“ und Adventssingen im Musiktheater im Revier. Unsere Veranstaltungstipps.

Wochenendtipps: Das erste Adventswochenende in Gelsenkirchen

Adventssingen im MiR

Zur Weihnachtszeit lädt das Musiktheater im Revier (Foyer Großes Haus) die gesamte Familie zum gemeinsamen Singen ein. Unter dem festlichen Weihnachtsbaum präsentieren an vier Adventstagen Solisten des Opernensembles sowie der Opernchor stimmungsvolle Weihnachtsklänge. Dazu lesen Mitarbeiter des Theaters lustige, nachdenkliche und besinnliche Geschichten rund um das große Fest. In gemütlicher Runde bei Gebäck und Glühwein werden altbekannte Weihnachtsklassiker gesungen. Ab 16.30 Uhr geht es los. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Info unter: 0209 4097 200

Baby Kreuzberg

Mit einzigartigem Lo-Fi-Sound zwischen Americana, Folk und Rock gastiert der Berliner Songwriter Marceese nun unter dem Namen „Baby Kreuzberg“ in Gelsenkirchen. Erneut ist er am Freitag, 29. November, zu Gast im Wohnzimmer GE an der Wilhelminenstraße 174 b. Los geht das Konzert um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

DJ Antoine im „M One“

DJ Antoine, der international erfolgreiche Schweizer Musikexport, eroberte 2011 mit dem Hit „Welcome To St. Tropez“ die Charts und Dancefloors der ganzen Welt. Am Freitag, 29. November, gastiert er im Club „M One“ an der Johannes-Rau-Allee 13. Der Eintritt 14 Euro. Es gibt nur eine Abendkasse und eine Facebook-Aktion (Eintritt dann 9 Euro). Ab 22 Uhr geht‘s los.

„Licht an“

Am ersten Advents-Wochenende, 30. November (14 bis 19 Uhr) und 1. Dezember (12 bis 18 Uhr) heißt es im Gelsenkirchens Kreativquartier wieder „Licht an“. Und das bereits zum zehnten Mal. Besondere Highlights in diesem Jahr: Strukturen aus Licht und Schatten, Schwarz-Weiß-Fotografie, Gucklöcher und Miniaturwelten, Light-Painting, Digital Arts mit Live-Coding, Video und VR-Experiences, On/Off-Visualisierungen, abstrakt-expressionistische Werke in Acryl, zeitgenössische Graffiti-Popart-Werke, Erinnerungen an die Königinnen Afghanistans, Hitzebilder und die Auseinandersetzung mit dem Begriff „Lichtjahre später“. Der Bummel durch die Ateliers, die Gemeinschaftsausstellung Bochumer Straße 109, den Halfmannshof oder den Kunstmarkt in der Kunststation Rheinelbe verspricht einen entspannten, einzigartigen Einstieg in die Vorweihnachtszeit. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter: www.galeriemeile-gelsenkirchen.de

Eröffnung c/o-Raum

Der c/o-Raum für Kooperation eröffnet zeitgleich mit „Licht an“ am Samstag, 30. November, seine neuen Räume an der Bochumer Straße 140 bis 142. Seit drei Jahren ist der Coworking-Space in Ückendorf ein Ort der kreativen Arbeit und der Begegnung. Die neuen Räume sind schöner und größer und bieten Platz für mehr Co-Worker. Im Rahmen der Neueröffnung werden einige aktuelle Projekte vorgestellt. Los geht es um 15.30 Uhr.

Konzert im Lalok Libre

Das LaLok Libre an der Dresdener Straße 87 bietet in Kooperation mit dem Gelsenkirchener Musiker Rüdiger Jagsteit einen besonderen Abend mit ausgesuchten Songwritern der Region an. Dieses Mal zu Gast „LIA“ und „Bella Dao“. Einlass ist ab 19 Uhr, Start um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, ein Hut kommt vorbei.

