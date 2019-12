Wo in Gelsenkirchen an und über Weihnachten geschlossen ist

Schwimmen an Weihnachten ist in Gelsenkirchen nur eingeschränkt möglich. Die Bäder ändern an den Feiertagen ihre Öffnungszeiten.

Ruhige Weihnachtsfeiertage im Kreis der Familie – das wünschen sich wohl viele Gelsenkirchener. Ruhe kehrt in diesen Tagen auch in Ämtern, Museen, Bibliotheken und an beliebten Veranstaltungsorten ein. Die Stadt macht nämlich zwischen den Jahren Betriebsferien, städtische Einrichtungen bleiben geschlossen. Wo zwischen Weihnachten und Neujahr wann geöffnet ist? Eine Übersicht.

Stadtverwaltung

Die gesamte Gelsenkirchener Stadtverwaltung startet am Montag, 23. Dezember, in die Weihnachtsferien. Bis Donnerstag, 2. Januar, bleiben alle Dienststellen geschlossen.

Stadtbibliothek

Genauso wie die Stadtverwaltung schließt auch die Stadtbibliothek von Montag, 23. Dezember, bis einschließlich Neujahr ihre Türen. Bei wem in dieser Zeit die Leihfrist für Bücher abläuft, der kann diese online verlängern. Das geht über die Funktion „Mein Konto“ im Bibliothekskatalog oder per Mail an stadtbibliothek@gelsenkirchen.de.

Der Tannenbaum vor dem Hans-Sachs-Haus stimmte schon im vergangenen Jahr auf die Feiertage ein. Die Mitarbeiter der Verwaltung haben frei. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

In der Kinderbibliothek im Bildungszentrum gelten von Donnerstag, 2. Januar, bis Montag, 6. Januar, geänderte Öffnungszeiten: montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.

Dokumentationsstätte

Schon am Freitag, 20. Dezember, bleibt die NS-Dokumentationsstätte an der Cranger Straße geschlossen. Sie öffnet erst wieder am Dienstag, 7. Januar. Auch das Institut für Stadtgeschichte macht ab Freitag Ferien, es öffnet aber bereits am Mittwoch nach Neujahr wieder.

Kunstmuseum

In den Ferien sind auch die Mitarbeiter des Kunstmuseums in Buer und zwar von Montag, 23. Dezember, bis einschließlich Neujahr. Besucher können am Sonntag, 22. Dezember, 11 bis 18 Uhr, einen letzten Blick auf die dort ausgestellten Exponate werfen, bevor das neue Jahrzehnt eingeläutet wird.

Schloss Horst

Zum letzten Mal in diesem Jahr können Interessierte das Erlebnis-Museum Schloss Horst am Freitag, 20. Dezember, besuchen. Einblicke in die Lebenswelt auf der Baustelle von Schloss Horst im 16. Jahrhundert gibt es dann erst wieder am Sonntag, 5. Januar, zwischen 11 und 18 Uhr. Danach ist das Museum wieder wie gewohnt montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Kulturraum „die flora“

Bereits am Montag (16. Dezember) in die Winterpause verabschiedet hat sich der Kulturraum „die flora“ an der Florastraße im Stadtsüden. Ab Montag, 6. Januar, gelten dort wieder die gewohnten Bürozeiten, montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr. Das Jahresprogramm 2020 startet am Sonntag, 12. Januar mit dem 5. Gelsenkirchener Kultursalon.

Stadtteilbüros

Das Stadtteilbüro Schalke macht von Montag, 23. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 5. Januar, Betriebsferien, genauso wie das Büro Bochumer Straße. Bereits ab Freitag, 20 Dezember, geschlossen ist hingegen das Stadtteilbüro Hassel/Westerholt/Bertlich. Auch das Torhaus 10 inklusive der Ausstellung bleibt bis Montag, 6. Januar, zu. Das Stadtumbaubüro City macht verkürzte Ferien ab Dienstag, 24. Dezember bis zum 6. Januar.

Musikschule

Die Büromitarbeiter der städtischen Musikschule haben ebenfalls über die Weihnachtsfeiertage frei. Das Büro bleibt von Freitag, 23. Dezember, bis Montag, 6. Januar, geschlossen.

Schwimmbäder

Auch in der Zoom Erlebniswelt wird Weihnachten gefeiert. Der Zoo schließt an Heiligabend früher (Archivbild). Foto: Olaf Fuhrmann / FFS

Veränderte Öffnungszeiten gelten an den Feiertagen im Sport-Paradies: An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag bleibt das Bad zu, genauso an Silvester. Am zweiten Weihnachtstag können Schwimmer von 9 bis 22 Uhr ihre Bahnen ziehen, an Neujahr von 14 bis 22 Uhr. Das Zentralbad hat vom 24. bis einschließlich 26 Dezember, sowie an Silvester und Neujahr geschlossen.

Zoom Erlebniswelt

Der Zoo öffnet zwar über die Feiertage, an Heiligabend und Silvester allerdings mit verkürzten Öffnungszeiten von 10 bis 14 Uhr.