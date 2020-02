Wenn’s drauf ankommt, sind die Gelsenkirchener zur Stelle

Zwei wichtige Kundgebungen mit zusammen über 350 Teilnehmern gab es in dieser Woche in Gelsenkirchen. Leider waren beide nötig. Ein Kommentar.

Die Erkenntnis dieser Woche? Wenn’s drauf ankommt und wirklich wichtig ist, sind sofort zahlreiche Gelsenkirchener zur Stelle…

Am vergangenen Wochenende wurde bekannt, dass sogenannte „besorgte Bürger“ eine Kundgebung in der Innenstadt angemeldet hatten, einen „Spaziergang im Stadtgebiet“. Und viele fragten sich: Wird jetzt in Gelsenkirchen das passieren, was in Essen-Steele und Herne schon ein paar Mal über die Bühne gegangen ist? Ist das auch hier der Anfang einer regelmäßigen Veranstaltung von Menschen, die rechte Hetze mit Meinungsfreiheit verwechseln? Mit 30 bis 50 Teilnehmern aus diesem Spektrum hatte die Polizei für Montag gerechnet.

Gelsenkirchener ließen sich schnell mobilisieren

Neben der schlechten Nachricht, dass dieser „Spaziergang“ überhaupt stattfand, gibt es zwei gute Nachrichten: Erstens waren es gerade einmal 15 Teilnehmer aus dem rechten Spektrum, die sich auf dem Bahnhofsvorplatz versammelten; zweitens standen diesen Ewiggestrigen 200 Gegendemonstranten gegenüber. Natürlich kann man immer sagen: Warum nicht mehr? Aber diese 200 Menschen ließen sich innerhalb von 48 Stunden mobilisieren, um ein Zeichen zu setzen.

Das zweite Beispiel dieser Art folgte nur drei Tage später. Leider gab es wieder einen traurigen Anlass, sich zu versammeln. Die schreckliche Bluttat von Hanau hat auch in Gelsenkirchen viele Menschen erschüttert. Gut 150 von ihnen folgten dem Aufruf, an einer spontanen Kundgebung auf dem Neumarkt teilzunehmen. Und hier war das Zeitfenster sogar noch bedeutend kleiner: Binnen zwei, drei Stunden wurde diese Veranstaltung auf die Beine gestellt. Einige haben an diesem Donnerstag dafür ihr karnevalistisches Treiben unterbrochen. Wie gesagt: Wenn’s drauf ankommt…

Gelsenkirchen hat ein Zeichen gesetzt

Am allerbesten wäre es natürlich, wenn derartige Gegenveranstaltungen, Mahnwachen und Kundgebungen gar nicht nötig wären. Wenn Hass und Fremdenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft kein Thema wären. So lange dieses menschenverachtende Gedankengut aber nicht eliminiert ist, ist es wichtig, dass die Anderen aufstehen. Gelsenkirchen hat gezeigt, dass viele hier genau das tun.