Großes Reinemachen: Auch das geschieht in der Wartungswoche im Gelsenkirchener Sportparadies – wie hier im Dezember 2017. Damals bearbeitete Mirko Pelny die Bodenfliesen mit einem Hochdruckreiniger

Gelsenkirchen-Erle. Für Wartungsarbeiten bliebt das Gelsenkirchener Sportparadies ab 2. Dezember geschlossen. Der Betrieb geht am 14. Dezember weiter.

Wartungstage: Betriebspause im Gelsenkirchener Sportparadies

Das Wasser wird in den Becken des Sportparadieses abgelassen, die Handwerker halten Einzug: Defekte Fliesen werden repariert, der Beckenbereich unter dem Hubboden von Grund auf gereinigt, ein Höhenkletterer führt in der Wartungszeit Arbeiten am Innendach aus.

Dafür müsse der Badebetrieb vom 2. bis 13. Dezember ruhen, teilen die Stadtwerke als Badbetreiber mit. Ab Samstag, 14. Dezember, steht das Badeparadies an der Adenauerallee 118 dann für alle Besucher wieder zur Verfügung.

Das benachbarte Eisparadies bleibt während der Wartungswoche wie gewohnt geöffnet.