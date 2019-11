Gelsenkirchen-Erle. Das vierte Gelsenkirchener Weihnachtssingen steht am 14. Dezember auf dem Programm. Stimmungsvoller Konzertort ist wieder die Veltins-Arena.

Vorverkauf für viertes Weihnachtssingen in der Veltins-Arena

33.852 Schalkerinnen und Schalker kamen 2018 zum großen Weihnachtssingen auf Schalke in die Veltins-Arena. Dies bedeutete einen neuen Besucherrekord für das Mitsingkonzert. Der soll möglichst 2019 zehn Tage vor Heiligabend geknackt werden.

Am 14. Dezember 2019 verwandelt sich das Schalker Stadion zum vierten Mal in Folge in einen Konzertsaal in winterlicher Kulisse. Menschen werden auf den Tribünen zusammenkommen, um gemeinschaftlich deutsche und internationale Weihnachtslieder zu singen. Bekannte Musiker und Gesangschöre stehen zusammen auf mehreren Bühnen, die extra im Stadioninnenraum aufgebaut werden.

„Bekannte Künstler und Sympathieträger“ in der Arena

„Mit der vierten Auflage ist das Weihnachtssingen auf Schalke längst zur Tradition geworden“, glaubt man beim Bundesligaclub. Die Besucher dürfen sich wieder auf „bekannte Künstler und Sympathieträger“ aus der Region freuen. Mitwirkende werden allerdings noch nicht verraten. Fest steht: Das gemeinsame Singen aller im Stadion anwesenden Besucher steht wieder im Mittelpunkt der Veranstaltung, auf dem Videowürfel werden wieder die Liedtexte eingeblendet. Sänger und Entertainer Ben Zucker war 2018 mit von der Partie, die Weihnachtsgeschichte las damals Erwin Kremers, fehlen durfte auch nicht das Steigerlied samt Trompeten-Intro.

Eintrittskarten für Erwachsene kosten ab 14 Euro

Tickets gibt es ab sofort unter www.store.schalke04.de sowie an allen autorisierten Vorverkaufsstellen. Für Erwachsene gilt der Normalpreis von 14 Euro, ein Sitzplatz der Kategorie Business kostet 25 Euro. Exklusiv über die Website der Veltins-Arena erhalten Kinder bis einschließlich zwölf Jahre ein kostenloses Ticket. Weitere Infos

