Vorstellungen bis 5. Januar

Der Circus Probst gastiert bis zu Sonntag, 5. Januar 2020, im Revierpark Nienhausen. Es gibt täglich Vorstellungen um 15 und um 19.30 Uhr. Am 24. Dezember allerdings nur um 14 Uhr und am 5. Januar nur um 15 Uhr.

Karten kosten zwischen 18 und 38 Euro, ermäßigt zwischen 16 und 32 Euro. Es gibt sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen – unter anderem im WAZ-Leserladen an der Ahstraße 12 – und online unter www.gelsenkirchener-weihnachtscircus.de oder an der Zirkuskasse.