VHS-Programm in Gelsenkirchen hat Nachhaltigkeit im Blick

„Bildung ist und bleibt ein wichtiges Thema in Gelsenkirchen.“ Es sind drei große Themenschwerpunkte, die die VHS im kommenden Semester ab Februar unter dieser Devise bietet: Nachhaltigkeit, Klima und Digitalisierung.

Viele Angebote seien politisch ausgerichtet, das Themen aus Bildung, Gesundheit oder Klima eben immer auch Teil der Politik seien, so Schneider. Trotz manch’ schwierig anzupackender gesellschaftlicher Bereiche, wie Altersarmut, um die es bei der VHS auch geht, gebe es viel Zuspruch von der Bevölkerung. „Unsere Bandbreite ist wirklich riesig“, strahlt Brigitte Schneider. „Und auch die Teilnehmer kommen von sehr jungem bis zu fortgeschrittenem Alter. Und wir haben ein wirklich gutes Netzwerk über Eltern, die schon bei uns Kurse besuchen, über Schulen, Vereine und viele Kooperationspartner“, erklärt Brigitte Schneider, stellvertretende VHS-Direktorin, wie der Kontakt zu möglichen Teilnehmern hergestellt wird.

Eltern bringen häufig schon die nächste Generation ins Haus

„Viele Gruppen sind schon Jahre zusammen und wollen auch unbedingt zusammenbleiben“, freut sich Silke Sommerfeld. „Das sind richtig eingeschworene Trüppchen. Und es sind oft auch Eltern, die bei uns schon Kurse belegt haben und für ihre Kinder nach Mal- und Zeichenkursen fragen.“

Junge VHS-Nutzer spricht der Talent-Campus an. Hier ein Archivbild vom Talentcampus auf Consol 2018. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Ein ganz interessantes Projekt im Bereich junge VHS ist „Was ist aus uns geworden?“ Da treffen sich junge Flüchtlinge, um sich auszutauschen. Nicht ganz neu, aber immer wieder spannend, sind die WEB-Vorträge, die sich im nächsten Semester um Politik und Gesellschaft drehen. Dieses Mal geht’s in englischer Sprache um die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA. Außerdem gibt es einen Vortrag über „Die vielen Gesichter des Darknet.“ Weitere Schwerpunkte sind eine Ausstellung zum Thema Menschenrechte und die Betriebsbesichtigung zu „Mobilität und Verkehr“.

Gelsenkirchen Semesterstart am 10. Februar Über mangelnden Zuspruch kann sich die Volkshochschule nicht beklagen. 1000 Kurse werden im Jahr angeboten, 15.000 Teilnehmer nehmen das Angebot an. Das erste Semester 2020 beginnt am 10. Februar, Anmeldungen ab sofort unter 0209 169-2508 von 9-11.30 Uhr oder unter www.vhs-gelsenkirchen.de, wo auch das Programm zu finden ist. Zudem liegt das Programmheft in öffentlichen Gebäuden aus.

Exkursion zum Beethoven-Jahr

Weiter geht es in diesem Semester mit der Kooperation mit Gelsenkirchener Kulturinstitutionen unter dem Titel „Kultur vor Ort“. „Aus Anlass des 250. Geburtstages Ludwig van Beethovens führt außerdem eine Tagesexkursion nach Bonn in die Jubiläumsausstellung der Bundeskunsthalle. „Ganz hoch im Kurs stehen Gesundheitsthemen – vorne mit dabei sind wieder Yoga- und Pilateskurse“, schildert Bereichsleiter Niels Funke.

„Obwohl der Druck nicht mehr so groß ist wie 2015, als viele Flüchtlinge hier ankamen, werden die Integrationskurse und Kurse für Deutsch als Fremdsprache stark nachgefragt“, sagt Silke Sommerfeld. Ebenso wie das Segment Fremdsprachen, das wieder ein breitgefächertes Kursspektrum von arabisch über italienisch bis türkisch in unterschiedlichen Sprachniveaus anbietet. Sehr gut angenommen würden auch die Angebote zur berufsbezogenen Verständigung. „Da geht es zum Beispiel darum, wie rede ich am Telefon mit meinem Gegenüber, wie verhalte ich mich beim Kundenkontakt, das ist allgemeingültig und berufsübergreifend“, erklärt Brigitte Schneider. Wichtig sei den Besuchern, dass die VHS-Angebote im ganzen Stadtgebiet gemacht werden, vor allem in der Altstadt und Buer – was der Fall sei.