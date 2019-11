Gelsenkirchen-Rotthausen. Was die Diebe damit wohl vorhaben? In Gelsenkirchen entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag 150 Europaletten von einem Firmengelände.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ungewöhnliche Beute: Diebe stehlen 150 Europaletten

Ungewöhnlicher Einsatz in Rotthausen. Die Polizei wurde am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr an die Achternbergstraße alarmiert. Ein 54 Jahre alter Firmeninhaber meldete telefonisch den Diebstahl von 150 leeren Europaletten, die er auf dem Außengelände seiner Firma gelagert hatte. Der oder die Diebe müssen mit einem Transporter oder Lkw gekommen sein, um die vielen Holzpaletten im Wert von mehreren Tausend Euro abzutransportieren.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Montag, 25. November, 16 Uhr, und Dienstagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tatverdächtigen machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365-8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.