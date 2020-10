Unfall in Gelsenkirchen am Samstag, 24. Oktober: Der Fahrer musste mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem verformten Fahrzeug befreit werden.

Verkehrsunfall Unfall in Gelsenkirchen: Retter befreien Schwerverletzten

Gelsenkirchen-Scholven. Auto aufgeschnitten: Feuerwehr Gelsenkirchen befreit schwer verletzten Senior aus Notlage nach Unfall. Unfallursache: Gegenverkehr missachtet.

Mit schwerem Gerät hat die Gelsenkirchener Feuerwehr einen schwer verletzten Autofahrer nach einem Unfall am Samstag, 24. Oktober, im Stadtteil Scholven aus seinem völlig deformierten Wagen befreit. Der 84-Jährige kam mit notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus, der zweite Autofahrer (60) erlitt leichte Verletzungen, auch er kam in eine Klinik.

Gegenverkehr nicht beachtet, Auto wird nach Kollision gegen Leitplanke geschleudert

Laut Polizei und Feuerwehr ereignete sich der Unfall am Samstag um 10.50 Uhr an Ulfkotter Straße / Ecke Altendorfer Straße, als der 84-jährige Autofahrer in die Ulkotter Straße einbog, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Der Bottroper kollidierte dabei mit dem Pkw eines 60-jährigen Gladbeckers, dessen Fahrzeug durch den Aufprall gegen die Leitplanke geschleudert wurde.

Beide Autos total demoliert: Polizei Gelsenkirchen schätzt den Schaden auf 25.000 Euro

Die Retter der Gelsenkirchener Feuerwehr mussten mit Hydraulikschere und Spreitzer arbeiten, um den schwer verletzten und eingeklemmten Senior aus seiner Notlage zu befreien. Der komplette Dachbereich wurde unter anderem weggeschnitten, um an den Verletzten heranzukommen. Per Notarzt kam der 84-Jährige ins Krankenhaus. Auch der leichtverletzte 60-Jährige kam in eine Klinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden beide Straßen zeitweise gesperrt.