Das ZDF hat eine neue Deutschland-Studie veröffentlicht. Nach der Frage nach der Lebensqualität im vergangenen Jahr, als Gelsenkirchen den 401. Platz von 401 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland belegte, ging es in der neuen Untersuchung um zwei Aspekte: Senioren und Familien. Das Ergebnis ist kaum besser als 2018: Bei Senioren belegt Gelsenkirchen Platz 383, bei Familien Platz 400.

Gelsenkirchens lehnte Teilnahme an neuer ZDF-Studie ab

Die neue Studie war von ZDF und dem Institut Prognos von langer Hand geplant – und sorgte zumindest im Revier schon im Vorfeld für Aufsehen. Nach dem schlechten Abschneiden bei der Lebensqualitätsstudie hatten sich einige Bürgermeister und Oberbürgermeister aus dem Revier in einem Brief an das ZDF gewandt und ihre Teilnahme an der neuen Studie abgelehnt. Zur Begründung hieß es in dem Schreiben, das Anfang April publik wurde: „Wir sind nicht der Überzeugung, dass wir uns an einer Studie beteiligen sollten, deren negatives Ergebnis (...) absehbar und teilweise systematisch begründet ist.“

Frank Baranowski, Oberbürgermeister von Gelsenkirchen, beteiligte sich am Brief ans ZDF. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Bei dieser Haltung blieben die Stadtoberhäupter – so auch Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski (SPD). Die Studie wurde ohne einen beantworteten Fragebogen aus dem Hans-Sachs-Haus erstellt. Auswirkungen auf das Ergebnis soll das nicht gehabt haben, heißt es vom ZDF: „Die Beantwortung der Fragen hatte keinen Einfluss auf die Studie“, so Thomas Hagedorn aus der Presseabteilung. Nur Zahlen seien entscheidend gewesen.

Gelsenkirchen belegt in einigen Kategorien den letzten Platz

Und diese Zahlen sind in manchen Punkten nach wie vor schlecht – so schlecht, dass Gelsenkirchen seinen 401. und letzten Platz zumindest in einigen Punkten „verteidigen“ konnte. Beide Studien – der Senioren- und der Familienatlas – setzen sich aus vier Themenfeldern zusammen. In jedem Themenfeld sind 50 Punkte, insgesamt also maximal 200 Punkte zu erreichen. „Wirtschaft & Demografie“ heißt ein solches Themenfeld im Seniorenatlas. Ergebnis für Gelsenkirchen: Platz 401 mit 9,5 von 50 Punkten. Um „Bildung & Soziales“ geht es unter anderem im Familienatlas. Ergebnis für Gelsenkirchen: Platz 401 mit 19,5 von 50 Punkten.

Auch wenn die neuen Ergebnisse anderthalb Jahre nach der Lebensqualitätsstudie kaum überraschen: Im Hans-Sachs-Haus sieht man sich an der Haltung gegenüber derartigen Erhebungen bestätigt. „Wir haben nach wie Zweifel an der Methodik und halten “, sagte Stadtsprecher Oliver Schäfer auf WAZ-Nachfrage. „Wir entdecken Ungereimtheiten.“ So gibt es bei den Senioren zum Beispiel das Themenfeld „Wohnen & Freizeit“. In die Unterkategorie „Sportmöglichkeiten“ fließen ein: die Zahl der Schwimmbäder, der Golfplätze und der Trimm-dich-Pfade. „Bei den Schwimmbädern dürften wir eigentlich so schlecht nicht dastehen“, so Schäfer. „Und Bouleflächen wurden gar nicht erst mit eingerechnet. Da haben wir einige von in Gelsenkirchen.“

Studie beinhaltet auch positive Aspekte für Gelsenkirchen

Aber man kann der Studie, gerade in den Unter-Kategorien, auch einige extrem positive Aspekte entnehmen. So belegt Gelsenkirchen Platz 18 bei der Entfernung zur nächsten Grundschule, Platz 21 bei der Erreichbarkeit von Supermärkten, Platz 23 bei der Breitbandverfügbarkeit, Platz 28 bei Anzahl von Kindern und Geburten, Platz 28 bei der Apotheken- und Platz 32 bei der Hausarzterreichbarkeit.