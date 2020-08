Streit bei McDonald's: Fünf Männer schlagen Filialleiter

In einem McDonald's-Schnellrestaurant an der Wickingstraße in Gelsenkirchen haben fünf unbekannte Männer am Samstag, 1. August, den Filialleiter getreten und geschlagen. Er kam ins Krankenhaus.

Nach einem Streit bei McDonald's in Gelsenkirchen am Samstag, 1. August, kam der Filialleiter ins Krankenhaus. Fünf Männer prügelten und traten auf ihn ein. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Fünf Männer in einem Audi A6 beleidigen 32-Jährigen am Drive-In-Schalter

Laut Polizei entbrannte der Streit am Samstag, 1. August, gegen 21.50 Uhr am

Drive-In-Schalter des Lokals an der Wickingstraße in Ückendorf. Die fünf Täter beleidigten aus einem schwarzen Audi A6 heraus den 32-Jährigen, ehe sie eine Scheibe am Schalter zerschlugen und in das Restaurant stürmten.

Filialleiter wird getreten und geschlagen, geht zu Boden

Im Laden schlugen und traten sie dann auf den Filialleiter ein. Der ging zu Boden. Anschließend flüchteten die fünf Männer. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unbekannten sind alle zwischen 20 und 30 Jahre alt bei einer Körpergröße von 1,80 bis 1,90 Meter und kräftiger Statur. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

