St. Urbanus verteilt Spickzettel für (Weihnachts-)Messen

Gott ist immer die Antwort, zumindest theologisch gesehen, und ein „Amen“ nie falsch – trotzdem können die nicht ganz so routinierten Besucher eines katholischen Gottesdienstes schon mal durcheinander kommen: Stehen, sitzen, knien wechseln einander ab, von Gebeten ganz zu schweigen, und wann was gefordert ist, müssen sie von anderen Kirchgängern abgucken. Wer aber eine Weihnachtsmesse in einer Kirche der Pfarrei St. Urbanus besucht, der hat die „Lizenz zum Spicken“: Ein signalroter „Gottesdienst-Guide“ in den Gesangbüchern informiert kurz und knapp über den Ablauf der Liturgie, anschauliche Comics inklusive.

Seit Sommer in den Bänken ausliegend, dürfte die achtseitige „Gebrauchsanweisung“ an Heiligabend und den Feiertagen besonders gefragt sein, handelt es sich doch um die am stärksten besuchten Gottesdienste des Jahres. Dass dann möglichst viele Gläubige darin blättern, darauf hofft jedenfalls Lukas Klein-Wiele, Pastoralassistent in der Pfarrei, der sie im Auftrag des Pfarrgemeinderat-Ausschusses Liturgie konzipiert und entwickelt hat.

„Einige Basics sind bei den Gottesdienst-Besuchern nicht mehr so vorhanden“

Sachlich-knapper Stil, anschauliche Zeichnungen: Der „Gottesdienst-Guide“ der Pfarrei St. Urbanus in Gelsenkirchen informiert grundlegend über Ablauf und Inhalte von heiligen Messen in der katholischen Kirche. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Die Seelsorger haben die Erfahrung gemacht, dass einige Basics bei den Gottesdienst-Besuchern nicht mehr so vorhanden sind. Besonders auffällig ist dies bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen, aber auch bei Hochfesten wie Weihnachten oder Ostern.“ Die Zelebranten der heiligen Messen bemühten sich dann, durch Handzeichen oder direkte Hinweise Hilfestellung zu leisten. Der Guide soll diese nun bestenfalls überflüssig machen.

Einzug von Priester und Messdienern nach dem Läuten der Glocke, Kreuzzeichen, Begrüßung, Kyrie, Gloria… Welcher Bestandteil wann an der Reihe ist, listet das Faltblatt ebenso auf wie eine kurze Erklärung. Denn dass Gott im „Kyrie“ um sein Erbarmen angerufen und im „Gloria“ gelobt wird, wird kaum allen Gläubigen bekannt sein. Wie es sich für einen guten Spickzettel gehört, sind die entscheidenden Inhalte verständlich notiert. So können Interessierte nachlesen, dass die Antwort auf die Schlussworte zur Lesung („Wort des lebendigen Gottes“) lautet: „Dank sei Gott.“

„Hilfestellung für diejenigen, die sich unsicher fühlen“

Der signalrote Flyer findet sich in den Gesangbüchern, die am Ende der Kirchenbänke platziert sind. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Der Guide macht mit Hilfe reduzierter Zeichnungen klar: Bei der Eröffnung des Gottesdienstes erheben sich alle von ihren Plätzen, bei der Lesung können sie sitzen, bei der Wandlung des Brotes in den Leib Christi wird gekniet. Selbst die Kollekte wird erläutert als Sammlung für Menschen in Not auf der ganzen Welt, für Anliegen der Kirche und die Arbeit in den Gemeinden.

„Wir wollen damit denjenigen eine Hilfestellung leisten, die sich aufgrund fehlenden Vorwissens unsicher fühlen. Der Guide soll da als Geländer dienen, an dem man sich entlang hangelt“, erklärt Klein Wiele (26), der selbst zwar in einer klassisch katholischen Familie in Bottrop-Kirchhellen aufgewachsen ist, aber auch einen Beitrag zur Öffnung von Kirche leisten möchte. Die Kirche als elitärer Club von Eingeweihten: Nein, das ist seine Sache nicht, und so sehe das auch der Pfarrgemeinderat von St. Urbanus. Es gehe darum, die Menschen, die offen für Glauben und Kirche sind, dort abzuholen, wo sie gerade stehen, auch wenn sie das Vorwissen in der Familie nicht vermittelt bekommen haben.

Sachlich-knappe Darstellung klammert strittige Themen aus

Zu dieser Sichtweise passt auch die sachlich-knappe Darstellung des Guides, die um strittige Themen in der öffentlichen Diskussion einen Bogen machen kann. So heißt es: „Alle sind eingeladen, die Kommunion zu empfangen. Wer noch nicht zur Kommunion gegangen ist, ist eingeladen, sich segnen zu lassen.“ Von (nach offizieller kirchlicher Auffassung) möglichen Hindernissen etwa bei Katholiken, die nach einer Scheidung wieder geheiratet haben, steht dort nichts.

Und die Resonanz? „Rückmeldungen von Menschen, die der Kirche eher fern stehen, haben wir noch nicht bekommen. Aber unsere klassischen Gottesdienst-Besucher haben den Guide sehr gelobt. Besonders in der Kommunionvorbereitung ist er offenbar sehr hilfreich.“ Aber auch sonst wurden, so heißt es, jeden Sonntag Gläubige beobachtet, die verstohlen bis offen interessiert den Spickzettel studieren. Es könnte ja etwas drinstehen, das auch für sie neu ist...