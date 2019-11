Gelsenkirchen. Der kleine Jonne leidet an einem Gendefekt. Er ist oft schwer krank. Assistenzhund Elfie kann helfen. Aber die Familie braucht Spenden.

Spendenaufruf: Ein Assistenzhund für Jonne (3)

Der dreijährige Jonne aus Gelsenkirchen leidet an dem sehr seltenen Mecp2-Duplikationssyndrom. Diese genetische Erkrankung löst eine Vielzahl unterschiedlicher Symptome aus. Unter anderem kognitive Störungen und Muskelschwäche, wegen der Jonne ständig von Atemwegsinfektionen bedroht ist, nicht laufen und sprechen kann.

Eine Ausbildung für Assistenzhund Elfie

Jonnes Eltern möchten das Leben ihres Sohnes so angenehm wie möglich gestalten. So stieß sein Vater Torsten Hempowicz auf einen Verein, der Assistenzhunde ausbildet: Das WZ Hundezentrum mit Sitz im niedersächsischen Raden. Ein Assistenzhund könnte Jonne nicht nur Ruhe und Entspannung schenken, sondern ganz praktisch mithelfen: Am Rollstuhl mitlaufen, Gegenstände aufheben und vor allem epileptische Anfälle frühzeitig zu erkennen.

Gelsenkirchen Weitere Infos und Spendenkonto Die Familie hat zusammen mit dem Verein ein Spendenkonto eingerichtet, um Geld für „Elfie“ zu sammeln. Wer den Eltern helfen möchte, kann an folgendes Konto des Servicehundzentrum e. V. bei der Ostsee-Sparkasse Rostock spenden: IBAN: DE94 1305 0000 0201 0843 17, Verwendungszweck: Assistenzhund für Jonne. Eine Spendenquittung kann ausgestellt werden. Fragen beantworten die Eltern gerne unter 0163 6182675 oder per Mail an Weitere Informationen zum Verein Servicehundzentrum e. V. und der Ausbildungsstelle WZ Hundezentrum gibt es unter 038452 504081 und

Für die Ausbildung des Assistenzhundes Elfie, mit dem sich Jonne bei einem Kennenlernen auf Anhieb mehr als nur gut verstand, müsste Familie Hempowicz 26.000 Euro aufbringen. Ein Betrag, den die Eltern nicht alleine aufbringen können, obwohl Vater Torsten einen Vollzeitjob hat. Deshalb sind sie auf Spenden angewiesen.

