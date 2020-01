SPD fordert Aufklärung im Umweltausschuss

Mit der Aufdeckung, dass als „Petrolkoks“ falsch etikettierte Raffinerie-Rückstände zur Zentraldeponie Gelsenkirchen geliefert wurden, schließt sich ein Kreis: Das NRW-Umweltministerium ist nach eigenen Angaben erst durch den Wirbel um die Verfeuerung von BP-Ölpellets im Uniper-Kraftwerk Scholven auf die Vorgänge rund um die Shell-Raffinerie in Wesseling bei Köln aufmerksam geworden. Uniper verfeuert nach wie vor „im einstelligen Prozentbereich“ Ölpellets zur Stromerzeugung.

Die Gelsenkirchener SPD will das Thema „Shell-Petrolkoks in Gelsenkirchen“ im Umweltausschuss behandelt sehen. Sie fordert Aufklärung von der Landesregierung und der Bezirksregierung Köln als zuständiger Aufsichtsbehörde. Für die Sitzung am 28. Januar hat die SPD einen Sachstandsbericht der Verwaltung angefordert.