Gelsenkirchen. Kaum ein Tag ist so alkoholträchtig wie Silvester – auch in Gelsenkirchen. Dauerstress für Taxifahrer und Polizisten. Was Feiernde wissen müssen.

Silvester in Gelsenkirchen: Hochsaison für Taxis und Polizei

Wenn es einen Tag gibt, an dem kräftig gefeiert wird und reichlich Alkohol fließt, dann ist es Silvester. Taxifahrer haben dann Hochsaison. Und auch Polizisten, die so manch hitziges Gemüt kühlen und manchmal auch Betrunkene hinterm Steuer aus dem Verkehr ziehen müssen.

Die Gelsenkirchener Polizei will an Silvester und Neujahr verstärkt Kontrollen durchführen. Die Behörde warnt: „Nach einer feucht-fröhlichen Feier sollte jeder das Auto oder Zweirad stehen lassen und mit Bus, Bahn oder Taxi nach Hause fahren“ Foto: Uli Deck / picture alliance / dpa

An Silvester glühen bei den Taxiunternehmen in Gelsenkirchen die Telefonleitungen. Taxi Gelsen, das sich als Unternehmen und Vermittlungszentrale um die Kunden der 60 angeschlossenen örtlichen Taxianbieter kümmert, ist die Telefonzentrale dann mit drei Mitarbeiterinnen besetzt. „Trotzdem herrscht dann für ein paar Stunden Ausnahmezustand“, sagt Geschäftsführer Erkan Sarial. 130 Taxen sind seinen Angabe zufolge in Gelsenkirchen unterwegs, 75 Autos stellt der Verbund von Taxi Gelsen. „Und in der Regel sind wir in zehn Minuten am Bestellort“, so Sarial. Nur Silvester, da ist vieles anders.

Wartezeit von 30 Minuten einrechnen

„Kunden müssen mit Wartezeiten von 20 bis 30 Minuten rechnen“, sagt der Taxi-Gelsen-Chef. Das liegt zu einen daran, dass sehr häufig Fahrten über die Stadtgrenze hinaus führen, etwa zur nächsten Party, Disco oder der Wohnadresse von Gästen. Zudem würden manche Fahrer auch winkende Kunden am Straßenrand aufnehmen.

Vorbestellungen nur vor Mitternacht möglich

Wer jetzt an Vorbestellungen denkt, dem kann Erkan Sarial nur bedingt Hoffnungen auf einen schnelleren Transfer machen: „Für Fahrten vor Mitternacht ist das möglich, für Fahrten danach nicht mehr.“ Eben weil so viele Fahrten und Kilometer anfielen, und wie oben beschrieben schwer planbare, kann da keine Garantie gegeben werden.

Verlust der realistischen Selbsteinschätzung

Alkoholträchtige Tage wie Silvester führen oftmals dazu, dass sich Fahrer mit steigendem Alkoholgenuss gnadenlos überschätzen. Deshalb warnt die Gelsenkirchener Polizei: „Nach einer feucht-fröhlichen Feier sollte jeder das Auto oder Zweirad stehen lassen und mit Bus, Bahn oder Taxi nach Hause fahren. Ein paar Stunden Schlaf reichen danach nicht aus, um wieder nüchtern zu werden.“

Gelsenkirchen Bei 62 Unfällen war in 2018 Alkohol im Spiel Aus dem Verkehrslagebild der Gelsenkirchener Polizei ergaben sich für das Jahr 2018 insgesamt 9722 polizeilich registrierte Unfälle. Bei 62 dieser Unfälle spielte Alkohol eine Rolle. Ohne Verkehrsunfall hat die Polizei alkoholisierte 186 Fahrer in 2018 erwischt, 440 hatten andere berauschende Mittel zu sich genommen. Unfallschwerpunkte liegen im Gelsenkirchen im Norden laut Verkehrslagebild im Kreuzungsbereich Kurt-Schumacher-Straße / Emil-Zimmermann-Alle und im Süden im Kreuzungsbereich Overwegstraße / Florastraße.

Auch Arndt Kempgens, Gelsenkirchener Verkehrsrechtler und Kreisvorsitzende Emscher-Lippe des Auto Clubs Europa, mahnt zur Vorsicht: „Bei einer Alkoholfahrt, auch ohne Unfall, droht ab 0,5 Promille ein Monat Fahrverbot. Ab 1,1 Promille droht der dauerhafte Entzug des Führerscheins mit Sperrfristen von neun bis zwölf Monaten bis zur Wiedererteilung der Fahrerlaubnis und außerdem ein bis zwei Nettomonatsgehälter Geldstrafe.“

Regressforderungen der Versicherer könnten zudem den privaten Ruin zu Folge haben, wenn etwa noch eine Immobilie abzuzahlen ist. Ganz zu schweigen von der MPU („Idiotentest“), der Ertappten mit einem Alkoholwert ab 1,6 Promille droht, Wiederholungstäter sogar bei weniger. Kempgens Rat: „Die Heimreise gut planen, um nach der Party keine falsche folgenschwere Entscheidung zu treffen und sich angetrunken hinters Lenkrad zu setzen.“

Auch Arndt Kempgens, der Gelsenkirchener Verkehrsrechtler und ACE-Kreisvorsitzende Emscher-Lippe, mahnt zur Vorsicht: „Alkohol am Steuer kann im persönlichen Ruin enden.“ Foto: Joachim Kleine-Büning / FFS

Polizei verstärkt ihre Kontrollen an Silvester und Neujahr

Zwei Beispiele, wie Alkohol auf den Körper wirkt: Erstens, ein 40-jähriger Mann, 75 Kilogramm schwer, 1,75 Meter groß. Nach fünf Bier (0,5 Liter), vier Sekt (0,1 Liter) und zwei Schnäpsen (0,02 Liter) ab 20 Uhr hat er die 1,6 Promillegrenze laut Alkoholrechner des Anwaltsvereins bereits erreicht. Eine Frau gleichen Alters (60 Kilogramm, 1,65 Meter) käme sogar auf 2,4 Promille. Weil der Körper aber nur etwa 0,1 bis 0,2 Promille Alkohol pro Stunde abbaut, ist man auch Stunden nach dem letzten Schluck weit von Fahrtüchtigkeit entfernt. An Silvester und Neujahr wird die Gelsenkirchener Polizei daher „wieder ihre Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr verstärken.“