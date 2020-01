Gelsenkirchen. Die Aktion „In den Mund gelegt“ geht ins 19. Jahr. Witze, Weisheiten oder Spott zu Gelsenkirchener Bildern ist gefragt. Füllen Sie Sprechblasen!

Sie sind gefragt! Ihre Sprüche zu Bildern aus Gelsenkirchen

An Sprüchen und Versprechen wurde uns ja vergangenes Jahr allerlei geliefert. Ob es unterhaltsam war, ist immer eine Frage der Sichtweise. Vieles von Twitter-Trump oder Brexit-Boris hätten wir uns beispielsweise gerne erspart. Da setzen wir doch lieber auf Botschaften zum Jahreswechsel, die Sie, unserer Leserinnen und Leser liefern. Deshalb sind Sie an dieser Stelle wieder gefordert, zu den Bildern 2019 die Sprüche des Jahres zu formulieren. Die WAZ-Aktion „In den Mund gelegt“ geht ins 19. Jahr. Die Anregungen zum Mitreden liefern wie gehabt wir an dieser Stelle.

Gefragt sind große Worte, Witze, Weisheiten oder einfach nur grandioser Quatsch, Bonmots, pointierte Kommentare und knackige Botschaften mit Rückblick auf 2019 oder Ausblick auf all, das, was das neue Jahrzehnt so bringen mag.

Natürlich bieten wieder Politik, Sport, Kultur, Stadtplanung & Co. die Steilvorlagen für Ihre Botschaften, die – noch leere – Sprechblasen füllen sollen. Was wollen uns beispielsweise die drei Nixen sagen, was hält Juso-Chef Kevin Kühnert von einem Schalker Fan-Schal oder was treibt Stadtdechant Markus Pottbäcker um, wenn er sich als Clown verkleidet ins Narrengetümmel stürzt?

So können Sie mitmachen:

Schicken Sie uns bitte Ihre Sprüche mit der Angabe der jeweiligen Bildnummer (es dürfen auch gerne mehrere zu jedem Motiv sein) per Email oder ganz klassisch per Postkarte zu. Auch diesmal wieder der Hinweis an Hobbybastler: Es muss sich niemand die Mühe machen und seinen Text ausschnippeln oder selbst in die Sprechblasen tippen.

Haben Sie zu nur einem Bild einen Vorschlag – kein Problem. Hauptsache, Ihr Spruch fällt kurz und knackig aus. In der WAZ werden wie üblich die lustigsten Sprüche veröffentlicht. Viel Spaß.

Das sind die Bilder:

1. Drei Nixen auf Tauchstation: Lucy, Zoe und Freija (v.l.) lassen es im Sportparadies in Erle ordentlich Blubbern. Das ist doch die perfekte Vorlage für Sprechblasen! Finden Sie nicht auch? Foto: Lars Heidrich / FFS

2. Höhen- oder Tiefflug? Welche Perspektive wählen Sie beim Kreispokal-Finale der A-Junioren der SSV Buer gegen SV Horst-Emscher 08? Foto: Oliver Mengedoht / FFS

3. Ja wie laufen sie denn? Beim 7. Vivawest Marathon waren in Gelsenkirchen etliche schräge Typen unterwegs. Foto: Kai Kitschenberg / FFS

4. Wuff, wer geht da baden? Im Jahnbad durften zum Saisonfinale Vierbeiner mit Frauchen und Herrchen ins Wasser. Jetzt sind Sie gefragt. Foto: Michael Korte / FFS

5. Schlingerkurs? So was nennt sich mobile Pumptrack-Bahn. Auf Consol stand sie – und wird hoffentlich Ihre Fantasie anregen. Foto: Oliver Mengedoht / FFS

6. Jaja, der blaue Schutzstreifen für Radler in Buer lieferte 2019 etliche Vorlagen für Sprüche. Einer fällt Ihnen garantiert noch ein. Foto: Heinrich Jung / FFS

7. Perfekte Ballbehandlung: Es geht rund im Cirque Bouffon am MiR, wenn die Artistin mal ordentlich rumkugelt. Ihr Spruch dazu? Foto: Heinrich Jung /FFS

8. Leisetreter? Von wegen! Wurst-Achim schreit förmlich nach einem bissigen Spruch. Nur was hat er da in der rechten Hand? Foto: Joachim Kleine-Büning / FFS

9. Geschenke unter Genossen: Was sagt Juso-Chef Kevin Kühnert bloß zu einem Schalke-Schal aus der Hand von MdB Markus Töns? Foto: Heinrich Jung

10. Der Propst ist der Clown: Priester Markus Pottbäcker beim Rathaussturm mal in ganz anderer Rolle. Und was sagt er uns? Foto: Jo Kleine-Büning FFS

Einsendeschluss ist der 15. Januar

Ihre Beiträge schicken Sie bitte mit dem Stichwort „Sprechblase“ bis zum 15. Januar 2010 an redaktion.gelsenkirchen@waz.de oder an die WAZ-Redaktion, Ahstraße 12. 45879 Gelsenkirchen. Geben Sie jeweils die Bildnummer, Ihren Namen und eine Telefonnummer oder Mailadresse an, unter der Sie zu erreichen sind.

Unter allen Einsendern werden drei WAZ-Präsente verlost