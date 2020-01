Gelsenkirchen. Gelsendienste bietet den Gelsenkirchenern wieder eine kostenfreie Abholung der ausgedienten Weihnachtsbäume an. Los geht’s am 7. Januar 2020.

Service: Gelsendienste holt ausgediente Weihnachtsbäume ab

Gestern noch Zimmer-Zier zur Weihnacht, morgen schon Grünabfall: Gelsendienste bietet den Gelsenkirchenern wieder eine komfortable und kostenfreie Abholung der ausgedienten Weihnachtsbäume an.

Die Baum-Sammlung erfolgt eingeteilt nach Stadtteilen und beginnt dieses Mal am Dienstag, 7. Januar 2020, in Scholven, Hassel und Resse. Sie endet eine Woche später in den Stadtteilen Ückendorf, Neustadt, Altstadt und Rotthausen.

Die Termine in der Übersicht:

Dienstag, 7. Januar: Scholven, Hassel und Resse.

Mi, 8. Januar: Erle, Resser Mark und Schalke-Nord.

Donnerstag, 9. Januar: Buer und Beckhausen.

Freitag, 10. Januar: Horst, Feldmark und Heßler.

Montag, 13. Januar: Schalke, Bulmke-Hüllen und Bismarck.

Dienstag, 14. Januar: Ückendorf, Neustadt, Altstadt und Rotthausen,.

Service nur für Privathaushalte

Die Weihnachtsbäume müssen am jeweiligen Sammeltag bis 6.30 Uhr gut sichtbar am Straßenrand liegen, der Schmuck muss komplett von den Zweigen entfernt werden. Auch darf das Tannengrün nicht in Abfallsäcken verpackt sein. Große Bäume müssen laut Gelsendienste auf eine maximale Länge von drei Metern gekürzt werden. Der Abholservice gilt ausschließlich für Privathaushalte. Gewerbebetriebe und sonstige Anlieferer können ihre Bäume kostenpflichtig an den Wertstoffhöfen an der Adenauerallee 115 und der Wickingstraße 25b entsorgen.