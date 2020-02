Gelsenkirchen-Buer. Manfred Liebich ist in Buer mit dem Rollstuhl verunglückt. Die Kante an einem abgesenkten Bordstein war Schuld. Was die Stadt Gelsenkirchen sagt.

Für einen Rollstuhlfahrer können schon leichte Unebenheiten und kleinste Höhenunterschiede zur Falle werden. Wer gesund ist, kann theoretisch an jeder x-beliebigen Stelle eine Straße überqueren. Ein Rollstuhlfahrer braucht dafür einen abgesenkten Bordstein – im Idealfall eine sogenannte Nullabsenkung. Die ist aber längst nicht überall im Stadtgebiet Standard.

Manfred Liebich, selbst Rollstuhlfahrer und eifriger Kämpfer für die Interessen gehbehinderter Menschen, hatte Anfang Februar an einem eigentlich abgesenkten Bordstein einen Unfall. Mit einem Elektro-Rollstuhl war er auf der Brinkgartenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Holtwiesche wollte er die Straßenseite wechseln. Beim Hochfahren auf den Bürgersteig passierte es: Sein Rollstuhl kippte um, Liebich stürzte auf die Straße.

Manfred Liebich kam mit blauen Flecken davon

„Wenn ich einmal liege, komme ich aus eigener Kraft nicht mehr hoch“, erzählt er unserer Redaktion. Und so war er direkt auf fremde Hilfe angewiesen. Die konnten ihm zwei Frauen zunächst aber nur geben, indem sie den Rettungsdienst riefen. Erst zwei Minuten später kam zufällig ein Mann vorbei, der ihm wieder in seinen leicht lädierten Rollstuhl half. Liebich selbst, das diagnostizierten dann auch die Rettungssanitäter, hatte sich glücklicherweise keine ernsthaften Verletzungen zugezogen. Aber ein paar blaue Flecken und ein beschädigter Rollstuhl sind auch keine schöne Bilanz.

Liebich beklagt, dass der Übergang von Straße zum Bordstein keine Nullabsenkung hat. Nach seiner Darstellung hätte es sonst nicht zu dem Unfall kommen können.

Das sagt man bei der Stadt Gelsenkirchen zu dem Thema

Und was sagt man bei der Stadt dazu? „Natürlich bedauern wir es außerordentlich, wenn jemand aus diesen Gründen mit seinem Rollstuhl stürzt“, sagt der Senioren- und Behindertenbeauftragte Julius Leberl, Leiter der Koordinierungsstelle. Er kündigt an, dass das zuständige Referat Verkehr zügig ausrücken werde, um die Schwachstelle zu beseitigen. Laut Stadtsprecher Martin Schulmann sei exakt diese Stelle schon einmal gemeldet und anschließend auch beseitigt worden – „offenbar war die Ausführung aber nicht perfekt“.

Gelsenkirchen Ausbesserungsarbeiten Um den Höhenunterschied zwischen Fahrbahn und abgesenkter Bordsteinkante auszugleichen, setzt die Stadt als schnelle Lösung eine Asphaltmischung ein. Diese wird aufgeschüttet, geglättet und sorgt dann für einen fließenden Übergang. Solche Stellen sehen natürlich ein bisschen aus wie Flickschusterei. Sie sind in Buer bereits an mehreren Stellen zu sehen – zum Beispiel auch unweit der Brinkgartenstraße beim Fußgängerüberweg über die Straße Freiheit.

Leberl macht klar, dass die Stadt derartige Gefahrenstellen in der Regel immer sofort beseitige. Der übliche Weg für Bürger, die Stadt über solche Missstände zu informieren, sei zum Beispiel die Smartphone-App „GE-meldet“. Aber auch im Inklusionsarbeitskreis Barrierefreiheit kämen sie auf den Tisch. Leberl: „Hauptsächlich werden dort grundsätzliche Themen besprochen, aber es geht auch um konkrete Einzelfälle.“ In den zwei Jahren, in denen der Arbeitskreis nun existiert, seien 170 Fälle gesammelt worden. „150 davon sind mittlerweile abgearbeitet“, so Leberl. „Natürlich können wir nicht alles auf einen Schlag erledigen.“

Tobias Tewes, Mitarbeiter in der Koordinierungsstelle und selbst auf den Rollstuhl angewiesen, sagt, dass die Stadt aus seiner Sicht gut aufgestellt ist bei dem Thema – insbesondere im Vergleich mit anderen Städten im Umkreis.